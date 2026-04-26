CDMX y Edomex se ‘salvan por un pelito’ de la contingencia: Así queda el lunes de Hoy No Circula normal

Las restricciones del programa Hoy No Circula aplican a los autos con terminación de placas en 5 y 6.

Con este airecito, nomás nos faltó ver la Rosa de Guadalupe… La calidad del aire en CDMX y Edomex mejoró la tarde de este domingo, lo que permitió la dispersión de contaminantes y la suspensión de la contingencia ambiental en la Ciudad y el Estado de México.

Así lo informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) a través de un comunicado en el que establece que el programa Hoy No Circula operará este lunes 27 de abril con las reglas tradicionales.

Un día después de que una onda de calor activó la contingencia ambiental y el Hoy No Circula en domingo, las autoridades ambientales indicaron que las condiciones atmosféricas presentaron mejoría, por lo que no será necesario un segundo día consecutivo con el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex.

¿A qué autos SÍ les aplica el Hoy No Circula este lunes 27 de abril?

Como todos los lunes, las restricciones a la circulación vehicular aplican a todos los autos con engomado amarillo, terminación de placas 5 o 6, y holograma de verificación 1 o 2.

Las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula para este lunes 27 de abril de 2026 aplican a los autos con engomado color amarillo. (CAMe)

No obstantem debido a la onda de calor en México, las autoridades ambientales convocaron a todos los automovilistas y a la población en general a estar atentos a sitio web de la calidad del aire.

¿A qué hora aplica el Hoy No Circula?

Luego de la suspensión de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, los conductores deben saber que el programa Hoy No Circula implica restricciones vehiculares.

Los autos a los que sí les aplica el programa de manera normal no pueden circular entre las 5:00 y las 22:00 horas de este lunes 27 de abril.

cotingencia ambiental en CDMX y Edomex La CAMe suspendió la contingencia ambiental luego de detectar la dispersión de contaminantes. (Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Por qué hay mala calidad del aire en CDMX y Edomex?

De acuerdo con la CAMe, el Sistema de Monitoreo Atmosférico la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se ve afectada por un sistema anticiclónico de intensidad de moderada a fuerte y una masa de aire con contenido moderado de humedad

Ambos sistemas provocan estabilidad en las condiciones meteorológicas y escasez de vientos, lo que impide la dispersión de contaminantes en CDMX y Edomex.

Hace días, el pronóstico del clima para México de la Conagua advirtió sobre el inicio de una ola de calor en la temporada primaveral.

La Conagua alertó que la ola de calor en México tendrá una duración aproximada de una semana y, durante ese periodo, varios estados alcanzarán temperaturas de entre 30 y 45 grados centígrados.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el inicio de la ola de calor ocurrió el pasado 23 de abril y se prolongará hasta el próximo domingo 3 de mayo.

Los estados en los que se esperan temperaturas altas durante la próxima onda de calor son: