Contingencia por contaminación: Sigue la calidad del aire en CDMX y Edomex EN VIVO

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este sábado 25 de abril la Fase I de Contingencia Ambiental por ozono, por lo que aplicó el programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México para este domingo; así va la calidad del aire.

Esto con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes.

“A las 14:00 horas del día de hoy, se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 163 ppb en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), ubicada en Naucalpan de Juárez, Estado de México”, señaló.

El Financiero te trae las últimas actualizaciones de la calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México.

¿Por qué se activó la contingencia este sábado 25 de abril?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis detalló que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México observa un sistema de circulación anticiclónica que mantiene su influencia en el centro del país desde hace cuatro días y que hoy incrementó su intensidad, generando estabilidad atmosférica fuerte.

“A esto se sumó a la radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México, que limita de manera significativa la ventilación atmosférica, ocasionando la acumulación de precursores de ozono”, explicó.

A todo esto, se suman las elevadas temperaturas debidas al inicio de una onda de calor en la Zona Metropolitana del Valle de México ocasionaron una rápida formación y acumulación de ozono, por lo que se registró una concentración de este contaminante en el rango de muy mala calidad del aire.

¿Qué autos NO circulan este domingo 26 de abril?

La autoridad ambiental señaló que el domingo 26 de abril, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

7. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos SÍ circulan este domingo?

Aunque la Fase I de Contingencia Ambiental activa restricciones del Hoy No Circula, hay vehículos que están exentos y pueden circular:

- Autos eléctricos e híbridos, así como vehículos con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

- Vehículos con holograma 0 y 00 vigente, siempre que tengan engomado distinto al amarillo y terminación de placa diferente a 5 o 6.

- Autos particulares usados en emergencias médicas urgentes.

- Taxis, que pueden circular de 5:00 a 10:00 horas aunque tengan restricción, para apoyar la movilidad.

- Vehículos destinados a servicios de emergencia, como:

Ambulancias

Seguridad pública

Bomberos

Rescate

Protección civil

Vigilancia ambiental

Abastecimiento de agua

- Transporte escolar y de personal, con verificación y autorización vigente.

- Vehículos para servicios funerarios y cortejos fúnebres, con holograma vigente.

- Autos para personas con discapacidad, con permiso, holograma o placas correspondientes.

- Unidades de residuos y materiales peligrosos con autorización (excepto transporte de combustibles como gasolina, diésel y gas LP).

- Transporte público de pasajeros y turismo:

Vagonetas

Microbuses

Autobuses

Con placas federales o locales y verificación vigente.

- Vehículos que trasladan productos perecederos, unidades con refrigeración y revolvedoras de concreto.

- Motocicletas, que están exentas de la Fase I.

Suspenden actividades en el Zócalo por contingencia ambiental

Tras el anuncio, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que debido a la contingencia ambiental se suspenden todas las actividades al aire libre en nuestra ciudad, incluyendo el Zocalito de las Infancias.

“Aunque nos hace mucha ilusión jugar en el Zócalo, nada es más valioso que el bienestar de nuestras infancias. Recomendamos evitar actividades físicas al aire libre y estar pendientes de los próximos informes”, exhortó.