Onda de calor provoca contingencia en CDMX y Edomex: ¿Qué autos no circulan este domingo?

CIUDAD DE MÉXICO, 23MARZO2026.- La calidad de aire según el Sistema de Monitoreo Ambiental es Mala. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declaró la Fase 1 de Contingencia Ambiental este sábado 25 de abril por la mala calidad del aire.

Las autoridades ambientales señalaron que se registró una alta concentración de partículas de ozono a las 14:00 horas; por ello se implementaban las restricciones vehiculares para el domingo 26 de abril.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, una fuerte ola de calor afectará, que traerá a la Ciudad de México temperaturas máximas de entre 30 y 32 grados centígrados.

El fenómeno meteorológico combina una radiación solar continua y un sistema de alta presión que impide que el aire circule; ello provocó una rápida formación y acumulación de contaminantes en el Valle de México.

Como resultado de este “cóctel” climático, a las 14:00 horas del sábado se registró una muy mala calidad del aire al alcanzar los 163 ppb de ozono en Naucalpan, Estado de México, lo que obligó a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a decretar la contingencia.

¿Qué autos no circulan por la fase 1 de contingencia ambiental en la CDMX y Edomex?

Para intentar reducir los niveles de contaminación y proteger los pulmones de los habitantes, este domingo 26 de abril se aplicará el programa Hoy No Circula de manera ampliada, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.