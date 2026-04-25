Onda de calor provoca contingencia en CDMX y Edomex: ¿Qué autos no circulan este domingo?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declaró la Fase 1 de Contingencia Ambiental este sábado 25 de abril por la mala calidad del aire.
Las autoridades ambientales señalaron que se registró una alta concentración de partículas de ozono a las 14:00 horas; por ello se implementaban las restricciones vehiculares para el domingo 26 de abril.
De acuerdo con los reportes meteorológicos, una fuerte ola de calor afectará, que traerá a la Ciudad de México temperaturas máximas de entre 30 y 32 grados centígrados.
El fenómeno meteorológico combina una radiación solar continua y un sistema de alta presión que impide que el aire circule; ello provocó una rápida formación y acumulación de contaminantes en el Valle de México.
Como resultado de este “cóctel” climático, a las 14:00 horas del sábado se registró una muy mala calidad del aire al alcanzar los 163 ppb de ozono en Naucalpan, Estado de México, lo que obligó a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a decretar la contingencia.
¿Qué autos no circulan por la fase 1 de contingencia ambiental en la CDMX y Edomex?
Para intentar reducir los niveles de contaminación y proteger los pulmones de los habitantes, este domingo 26 de abril se aplicará el programa Hoy No Circula de manera ampliada, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.
- Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.
- Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.
- Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.
- Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.