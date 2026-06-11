¿Quién juega en el Mundial 2026 HOY 11 de junio? Lista de partidos

El Mundial 2026 arranca con actividad en el Grupo A (Fotoarte: El Financiero).

¿No te quieres perder ni siquiera un sque de banda? Este jueves 11 de junio arranca oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una jornada que incluye dos partidos del Grupo A, de México, y que pondrá en marcha el torneo más grande en la historia de los mundiales.

La actividad inicia con la inauguración México vs. Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, escenario que alberga su tercera apertura. Más tarde, en Guadalajara, Corea del Sur y Chequia harán su presentación en un encuentro que dará forma al sector.

Partidos del Mundial 2026 HOY 11 de junio: horarios y dónde ver EN VIVO

La jornada inaugural del Mundial 2026 contará con dos encuentros correspondientes al Grupo A. México buscará aprovechar la localía frente a Sudáfrica, mientras que Corea del Sur intentará confirmar su condición de favorito ante Chequia, que regresa a una Copa del Mundo después de dos décadas.

México vs. Sudáfrica en el Mundial 2026: Así llegan al partido inaugural de la Copa del Mundo

La Selección Mexicana abrirá su tercera Copa del Mundo como anfitrión y lo hará frente a un rival conocido. El enfrentamiento ante Sudáfrica repite, con papeles invertidos, el partido inaugural del Mundial de 2010, cuando empataron 1-1 en Johannesburgo.

Aquel encuentro quedó marcado por el gol de Siphiwe Tshabalala para los africanos y el empate del futuro entrenador del ‘Tri’ Rafael Márquez para el conjunto que entonces también era dirigido por Javier Aguirre. Dieciséis años después, el ‘Vasco’ vuelve a estar al frente del ‘Tri’ y Márquez es auxiliar técnico.

El historial entre ambas selecciones registra cuatro enfrentamientos. México suma dos victorias, Sudáfrica una y existe un empate. El antecedente mundialista corresponde precisamente al duelo de 2010.

México llega al debut con la intención de mantener una racha positiva en sus estrenos mundialistas. De acuerdo con datos de FIFA, el conjunto nacional acumula siete Copas del Mundo consecutivas sin perder en su primer partido desde la derrota ante Noruega en 1994.

En la víspera del encuentro, el ‘Vasco’ Aguirre mostró confianza en su plantel. “El equipo ha crecido, y está la mesa puesta para un buen inicio del Mundial. Puede ser un gran día para nosotros, con respeto al rival”, afirmó el seleccionador mexicano.

El entrenador también se refirió a la presión que implica jugar como local. “El handicap que tenemos de jugar en casa tiene que notarse. La afición, aunque no participe en el rectángulo. Cuando eres favorito no puedes volverte loco, esto es de 90 minutos”.

México fue cabeza de Grupo A por su condición de sede. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

La selección de Sudáfrica consiguió su boleto al Mundial tras terminar como líder de su grupo en las eliminatorias africanas y afronta su cuarta participación en una Copa del Mundo.

El técnico Hugo Broos reconoció el favoritismo mexicano, aunque aseguró que su equipo está preparado. “México es el equipo más fuerte del grupo, así que será un partido muy difícil para nosotros, pero puedo asegurar que mi equipo está listo y que lucharemos por cada metro, por cada balón durante los 90 minutos”.

Los ‘Bafana Bafana’ realizaron una concentración previa en Pachuca para adaptarse a las condiciones de altitud similares a las que encontrarán en Ciudad de México.

selección de Sudáfrica Los 'Bafana Bafana' inauguran de nuevo el Mundial ante México. (AP Foto/Themba Hadebe, Archivo)

Uno de los futbolistas a seguir será Oswin Appollis, mientras que México depositará buena parte de sus expectativas ofensivas en Raúl Jiménez, quien llega al torneo después de consolidarse nuevamente como referente del ataque nacional.

Posibles alineaciones de México vs Sudáfrica HOY

El encuentro será dirigido por el árbitro brasileño Wilton Sampaio. Estas son las posibles alineaciones para el encuentro:

México: Raúl ‘Tala’ Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Raúl ‘Tala’ Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphepelo Sithole, Oswin Appollis, Themba Zwane, Relebohile Mofokeng; Lyle Foster.

Corea del Sur vs Chequia HOY: ¿Cómo llegan al debut en el Mundial 2026 HOY?

El segundo partido del día enfrentará a Corea del Sur y Chequia en el Estadio Guadalajara, también como parte del Grupo A.

Los surcoreanos disputan su duodécima participación mundialista y llegan con la aspiración de repetir actuaciones destacadas como la obtenida en 2002, cuando alcanzaron las semifinales como coanfitriones.

El equipo dirigido por Hong Myung-bo cuenta con jugadores consolidados en las principales ligas del mundo. Entre ellos destacan Son Heung-min, actual jugador de Los Angeles FC; Lee Kang-in, del Paris Saint-Germain bicampeón de Champions; y Kim Min-jae, defensa del Bayern Múnich.

Hong reconoció que México es considerado el favorito del sector, aunque su objetivo es terminar en la parte alta de la clasificación. “México es una potencia muy fuerte, además son el equipo local. Nuestro rol es sumar con resultados positivos para pasar la ronda en una posición alta”.

Son afronta su cuarta Copa del Mundo y aseguró que mantiene la misma ilusión que en sus anteriores participaciones. “Ya sea el primer o el cuarto Mundial, me siento como un niño otra vez. Es el escenario de mis sueños”.

Son es el capitán y figura de la Selección de Corea del Sur en este Mundial. (AP Foto/Dave Shopland).

Chequia vuelve a una Copa del Mundo después de 20 años de ausencia. Su única participación como República Checa se produjo en Alemania 2006, donde no logró superar la fase de grupos.

El conjunto dirigido por Miroslav Koubek logró la clasificación mediante el repechaje de la UEFA y confía en el liderazgo de Tomás Soucek y la capacidad goleadora de Patrik Schick para competir en un grupo que también integran México y Sudáfrica.

Koubek reconoció el potencial ofensivo de los asiáticos, encabezado por Son. “Son es un gran nombre en el fútbol mundial. Sabemos que es una leyenda. Confío en que somos capaces de contenerlos y tener un desempeño excelente”.

Chequia llegó al Mundial mediante el repechaje europeo (Foto: EFE/EPA/FILIP SINGER).

Según FIFA, este será el primer enfrentamiento entre Corea del Sur y Chequia en una Copa del Mundo.

Posibles alineaciones de Corea del Sur vs Chequia HOY

La jornada inaugural del Mundial 2026 cerrará en Guadalajara, donde ambos equipos buscarán sumar sus primeros puntos antes de afrontar el resto de una fase de grupos que también incluye a México y Sudáfrica. Así podrían salir esta noche en la ‘Perla de Occidente’:

Corea del Sur: Kim Seung-yu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Wi-je Lee, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom, Lee Kang-in, Lee Jae-sung; Son Heung-min y Oh Hyeon-gyu.

Kim Seung-yu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Wi-je Lee, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom, Lee Kang-in, Lee Jae-sung; Son Heung-min y Oh Hyeon-gyu. Chequia: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robi Hranac, Ladislav Krejci, Vladimir Coufal; Vladimir Darida, Tomas Soucek, Jaroslav Zeleny, Adam Hložek, Pavel Sulc; Patrik Schick.

Con información de FIFA, EFE y AP.