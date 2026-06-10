‘No estamos contentos’: FIFA descarta al ‘Volcán’ como sede de entrenamiento para el Mundial 2026

Previo a la explicación de la directiva de Tigres, Takefusa Kubo explicó que la Selección de Japón tuvo miedo de lesionarse en ‘El Volcán’. (Foto: Cuartoscuro)

¿‘El Volcán’ se despide del Mundial 2026? Luego de la situación que se presentó con la Selección de Japón en el Estadio Universitario de Tigres, la FIFA descartó a ‘El Volcán’ como sede de entrenamiento.

“No estamos contentos con la decisión, definitivamente”, comentó Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de Tigres, en un encuentro con medios de comunicación, donde explicó por qué las instalaciones no estaban en óptimas condiciones.

La Selección de Japón tenía previsto entrenar en el Centro de Entrenamiento (CET) y en el Estadio Universitario; sin embargo, poco después solicitó cambiar de sede debido a que el terreno de juego presentaba algunos inconvenientes.

Por ello, los ‘Samuráis Azules’ fueron enviados de manera provisional a la cancha de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde realizaron su práctica.

La selección de Japón entrenó en la cancha de la Facultad de Medicina de la UANL, en Monterrey. (Foto: Cuartoscuro) (Gabriela Pérez Montiel)

Al respecto, Takefusa Kubo, uno de los jugadores más importantes del combinado nipón, comentó que sus compañeros temían lesionarse por las condiciones del césped: “Estaba muy duro y había agujeros. Tuvimos que cambiar porque los jugadores tenían miedo de arrancar”, dijo.

¿Por qué ‘El Volcán’ no estaba en buenas condiciones?

Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo del Club Tigres, explicó en un encuentro con medios de comunicación que han trabajado con la FIFA y sus proveedores autorizados desde hace ocho meses.

“Hemos seguido sus indicaciones al pie de la letra”, afirmó; sin embargo, explicó que el organismo les informó que sus instalaciones no estaban en condiciones de recibir a las selecciones de Japón y Suecia los días 17 y 19 de junio.

Al respecto, compartió que, aunque han colaborado de manera cercana con la FIFA, Tigres llegó a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, lo que los obligó a utilizar las instalaciones hasta hace muy poco tiempo.

“Es un proceso natural. Nosotros nos fuimos a Toluca el miércoles; ese fue el último día que Tigres entrenó aquí. Realmente hubo muy poco tiempo de descanso, justamente porque llegamos a la final”, señaló.

Además, reiteró que todos los materiales utilizados provienen de proveedores avalados por la institución: “Es el mismo que están utilizando en LaLiga española, es el mismo que usa la gente del Estadio Azteca (ahora Estadio Ciudad de México) y es el mismo proveedor que está a cargo de este Mundial”, afirmó.

¿‘El Volcán’ está descartado definitivamente por la FIFA?

Carlos Valenzuela agregó que, por ahora, la FIFA les informó que las selecciones de Japón y Suecia no entrenarán en ‘El Volcán’; sin embargo, aseguró que el club está en la mejor disposición de mejorar sus instalaciones para futuros compromisos.

“Vamos a seguir trabajando en nuestras canchas para las siguientes selecciones, como Corea, Sudáfrica y las demás que participarán en los dieciseisavos de final”, comentó.

A pesar de lo que sucedió con Japón, Tigres sigue trabajando para recibir a las siguientes selecciones en el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Gabriela Pérez Montiel)

Por ahora se desconoce si, una vez que mejoren las condiciones del inmueble, el Estadio Universitario volverá a ser contemplado como sede de entrenamiento.

Carlos Valenzuela señaló que, de momento, solo puede confirmar que ‘El Volcán’ estará listo para cuando los equipos varonil y femenil de Tigres regresen a sus actividades.

“Nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar y dar uso a nuestras instalaciones. Más que tomar acciones, lo que corresponde es seguir trabajando y ojalá que el clima nos ayude”, finalizó.