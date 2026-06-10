México vs. Sudáfrica: La complicación de la Selección Mexicana para vencer a africanos en mundiales

La Selección Mexicana ha tenido complicaciones cada que enfrenta un rival de África. (Fotos: Cuartoscuro | Shutterstock | IG: lyle.foster17)

La Selección Mexicana debuta en el Mundial 2026 este jueves 11 de junio frente a Sudáfrica, lo que significa el segundo encuentro en una justa mundialistas entre ambas selecciones, casualmente en la misma fecha y en un juego inaugural, con 16 años de diferencia, y con Javier Aguirre, otra vez, como técnico tricolor.

Aunque en el papel el equipo africano es el más débil del grupo, los antecedentes de México contra selecciones de este continente no tiene un saldo positivo.

A la Selección Mexicana se le ha complicado vencer a equipos de África que, curiosamente, ha enfrentado a países de distintas regiones: una del norte árabe, una del sur, una occidental con herencia portuguesa y una del corazón selvático.

En el historial, México se ha encarado con Túnez en Argentina 1978; a Angola en Alemania 2006; a Sudáfrica en su Mundial de 2010; y a Camerún en Brasil 2014. El saldo es de un triunfo, dos empates y una derrota.

México volverá a enfrentar a Sudáfrica en un partido inaugural de Mundial, 16 años después del empate 1-1 registrado en Johannesburgo 2010. (AP Foto/Themba Hadebe, Archivo)

‘A Túnez le ganamos’: El desastre de 1978

Luego de su mejor participación, como anfitrión en 1970, la Selección Mexicana fue borrada del Mundial de Alemania 1974 por la debacle eliminatoria en Haití; sin embargo, para Argentina 78 la esperanza de una buena actuación estaba encendida, con un equipo experimentado y un joven Hugo Sánchez.

Emparejado con Alemania, Polonia y Túnez, México se enfrentaría por primera vez a un equipo africano. “Le ganamos a Túnez, perdemos con Alemania y le ganamos a Polonia”, declaró José Antonio Roca, entrenador del tricolor en ese entonces.

El debut era precisamente ante Túnez, que jugaba su primer partido en un Mundial. Pero que México ya tuviera experiencia previa en estos torneos no fue suficiente para derrotar a un novel conjunto africano.

Aunque México se fue adelante en el marcador con penalti convertido por Arturo Vázquez Ayala, los tantos de Kaabi, Ghommidh y Dhouieb representaron la primera victoria de Túnez y de un equipo de África en Copa del Mundo.

La inoperante ofensiva mexicana contra Angola

Tuvieron que pasar casi 30 años para que México se topara otro africano en fase de grupos. En Alemania 2006 el Tricolor fue puesto en el Grupo D con Portugal, Irán y Angola.

Ricardo La Volpe no logró romper la resistencia de Angola en Alemania 2006 y México tuvo que conformarse con un empate sin goles en la fase de grupos. (Foto: Cuartoscuro).

Luego de vencer 3-1 a Irán, el equipo dirigido por Ricardo LaVolpe se topaba a Angola, otra selección africana que debutaba en un Mundial, y aunque no fue un desastre como contra Túnez en el 78, México no logró la victoria que le daba el pase a la segunda ronda.

En un partido muy trabado, con Angola intentando no perder, los dirigidos por LaVolpe no pudieron abrir el candado y todo quedó en empate a ceros.

Sudáfrica 2010: El anfitrión le hace los honores

Para el siguiente Mundial, la selección de Sudáfrica (anfitriona) abrió el torneo contra México. En su segunda estancia al frente del Tricolor, Javier Aguirre tenía la misión de conseguir la primera victoria contra un africano.

Pero esta no llegó. La historia empezaba a sonar a 1978, pues un gol de Tshabalala adelantó a los anfitriones, pero a 11 minutos del final, Rafa Márquez consiguió el empate.

Rafa Márquez rescató el empate para México ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2010, con un gol a 11 minutos del final. (Foto: Cuartoscuro.com). (Fernando Carranza García)

Camerún, la primera víctima africana de México

Para Brasil 2014, por tercer mundial consecutivo, la Selección Mexicana compartía grupo con un equipo africano. Esta vez fue Camerún, en un sector donde además estaba el anfitrión y la sorprendente Croacia.

Con estrellas como Pierre Webó, Eric Choupo-Moting y Samuel Eto’o, vencer a Camerún no lucía sencillo, y no lo fue, pues el encuentro se fue complicando y el triunfo llegó gracias a un solitario gol de Oribe Peralta al minuto 63.

Así se obtuvo la primera victoria mexicana contra una selección africana en la historia de los mundiales.

Sudáfrica 2.0: La mesa está puesta para México

México abre como coanfitrión del Mundial 2026 frente a Sudáfrica, de nueva cuenta luce el rival más débil del grupo. Ubicado en el puesto 60 del ranking de la FIFA el equipo africano no llega en buen momento.

Luego de solo ganar a Zimbabue en la Copa Africana 2025, Sudáfrica cayó con Egipto y Camerún y, recientemente, no pudo derrotar en dos juegos amistosos a Panamá.

Aunque la Selección Mexicana también ha sembrado dudas, la tercera etapa de Javier Aguirre debe significar un resultado digno al estar en casa y conseguir la segunda victoria contra africanos.