¿Espionaje en la OTAN? Detienen a pasante canadiense por presuntos vínculos con un tercer país

El arresto en Bélgica se produce en un momento crucial para la alianza, mientras enfrenta duras críticas del presidente estadounidense Donald Trump. (Foto: OTAN)

Una mujer canadiense fue arrestada y acusada de espionaje mientras trabajaba como pasante en el cuartel general operativo de la alianza militar de la OTAN, informaron las autoridades belgas el sábado.

La Fiscalía Federal de Bélgica indicó que abrió una investigación por espionaje después de que los servicios de seguridad de la OTAN alertaran a la inteligencia militar belga.

Las autoridades detuvieron el viernes a “una ciudadana canadiense de origen chino”, un día después de allanar la vivienda de la sospechosa y su lugar de trabajo dentro del vasto centro de mando de la OTAN.

“Se sospecha que espiaba en nombre de un tercer país y que es miembro de una organización criminal”, señaló la fiscalía en un comunicado.

¿Qué se sabe del cuartel donde trabajaba la becaria arrestada de la OTAN?

El cuartel general estratégico de las Potencias Aliadas, conocido como SHAPE, se encuentra en la ciudad belga de Mons, en el sur del país, cerca de la frontera con Francia.

Los responsables militares del SHAPE planifican y dirigen la estrategia, las tácticas y las operaciones conjuntas. La sede política de la alianza está en Bruselas, donde los embajadores de los países miembros se reúnen para debatir el gasto en defensa, las incursiones de drones y las amenazas cibernéticas.

El Centro de Ciberseguridad de la OTAN tiene su sede en el SHAPE.

Canadá y Bélgica son miembros de la alianza militar de 32 países que, en 2021, calificó a China como un “desafío de seguridad”, junto con amenazas activas en Rusia y Oriente Medio.

¿Por qué se culpa a China del presunto espionaje?

Los líderes de la OTAN han afirmado que China trabaja para socavar el orden global, desarrollar su ejército de manera opaca y llevar a cabo campañas desestabilizadoras de desinformación.

También manifestaron que los objetivos de Beijing y su “comportamiento asertivo presentan desafíos sistémicos para el orden internacional basado en normas y para ámbitos relevantes para la seguridad de la alianza”.

El gobierno chino denunció la declaración y sostuvo que su fortalecimiento militar es defensivo.

Arresto ocurre en medio de tensiones con Trump por seguridad en la OTAN

El arresto en Bélgica se produce en un momento crucial para la alianza, mientras enfrenta duras críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha reducido el papel de seguridad de Estados Unidos en Europa.

Trump ha presionado a los aliados para que gasten más en defensa y se sumen al conflicto en Irán, al tiempo que ha amenazado con apoderarse por la fuerza de Groenlandia, territorio de Dinamarca —país miembro de la OTAN—, una medida que inquietó a los europeos y a la alianza.

El año pasado, tras la presión de Trump, los 32 países de la OTAN acordaron invertir el 5 por ciento de su producto interno bruto en defensa: el 3.5 por ciento en partidas de defensa como aviones y misiles, y el 1.5 por ciento en infraestructura —incluidas carreteras, puentes y puertos—, así como en ciberseguridad.