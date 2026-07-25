Mensajes, fotos y amenazas: Lo que se reveló en la audiencia preliminar del caso del rapero D4vd

El detective de homicidios Joshua Byers declaró que el cantante D4vd realizó diversas compras por internet en los días posteriores a la muerte de la Celeste Rivas. [Fotografía. ChatGPT]

La audiencia preliminar contra el cantante D4vd, cuyo nombre legal es David Burke, dejó al descubierto una serie de pruebas que la fiscalía considera fundamentales para llevar el caso a juicio por el asesinato de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 14 años.

Durante varios días, fiscales, detectives, peritos y testigos presentaron mensajes privados, fotografías, compras realizadas por internet, resultados forenses y videos que, según la acusación, ayudan a reconstruir lo ocurrido antes y después de la muerte de la menor.

La jueza Charlaine Olmedo deberá determinar si las pruebas presentadas son suficientes para que D4vd enfrente un juicio por asesinato , abuso sexual continuado de una menor y mutilación ilegal de restos humanos.

¿Qué mensajes presentó la fiscalía durante la audiencia contra D4vd?

Uno de los momentos más relevantes de la audiencia ocurrió cuando la fiscalía presentó mensajes de texto intercambiados entre Burke y Celeste, los cuales buscan demostrar la naturaleza de la relación que mantenían.

Entre las conversaciones exhibidas se encuentra un intercambio en el que la adolescente le informó al cantante que estaba embarazada cuando tenía 13 años. De acuerdo con la fiscalía, ambos hablaron sobre la imposibilidad de hacerse cargo del bebé y posteriormente ella se sometió a un aborto en enero de 2024.

En otros mensajes mostrados en el tribunal, la joven manifestó sentirse arrepentida por esa decisión, mientras que Burke le ofrecía disculpas por la situación.

Para la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, esas conversaciones forman parte de las pruebas que respaldan su teoría de que el cantante buscaba evitar que la relación con la menor saliera a la luz y afectara su carrera musical.

¿Qué fotografías se mostraron en la audiencia preliminar contra el cantante D4vd?

De igual forma, se presentaron como evidencias fotografías del cuerpo desmembrado de Celeste Rivas Hernández, imágenes que fueron mostradas en la sala ante la presencia de sus familiares.

Los investigadores indicaron que, dentro de una bolsa para cadáveres, encontraron otra bolsa de basura con los brazos y las piernas de la adolescente. También presentaron fotografías en las que se observaban fragmentos azules adheridos al cuerpo que, según la fiscalía, corresponden a una piscina inflable hallada después en la vivienda de D4vd.

Durante la audiencia también se exhibieron imágenes de dos tatuajes del cantante. Uno llevaba el nombre “Celeste” escrito en rojo sobre uno de sus dedos, mientras que otro decía “Shhh”, un diseño que, de acuerdo con los investigadores, era idéntico al que tenía la víctima.

A ello se sumaron los resultados periciales que vincularon muestras de sangre encontradas en el garaje de la vivienda con el ADN de Celeste, lugar donde la fiscalía sostiene que el cuerpo fue desmembrado.

D4vd La fiscalía de Los Ángeles reveló mensajes de la relación entre D4vd y Celeste Rivas (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿Qué declaró el detective sobre las compras realizadas por D4vd?

El detective de homicidios Joshua Byers declaró que Burke realizó diversas compras por internet en los días posteriores a la muerte de la adolescente.

De acuerdo con su declaración, el cantante adquirió una bolsa para cadáveres, tres motosierras, una piscina inflable y una pala utilizando el alias “Trayvion Davis”. Sin embargo, los pagos se efectuaron con tarjetas bancarias del propio acusado y los productos fueron enviados a su domicilio de Hollywood.

Byers explicó que durante el cateo a la vivienda los agentes localizaron la mayoría de esos artículos, incluidas dos motosierras y la piscina azul.

Además, señaló que la bolsa para cadáveres comprada por Burke coincidía con la encontrada dentro del Tesla registrado a su nombre, vehículo donde las autoridades localizaron parte del cuerpo de Celeste.

Las autoridades sostiene que estos objetos fueron utilizados para ocultar el crimen, mientras que la defensa cuestionó el tratamiento de la evidencia y la falta de pruebas de ADN en algunos de los artículos.

Los fiscales también reprodujeron un video grabado por una cámara corporal durante febrero de 2024, cuando agentes del sheriff acudieron al domicilio del cantante tras el reporte de desaparición de Celeste.

En la grabación, Burke aseguró que únicamente había visto a la adolescente una vez y afirmó desconocer que fuera menor de edad.

“Me dijo que tenía 18. Todo el mundo me está diciendo que tenía 13”, declaró el cantante en el video presentado ante el tribunal.

La fiscalía sostiene una versión distinta y asegura que ambos mantenían una relación desde meses antes de esa entrevista con las autoridades.

De acuerdo con los fiscales, Celeste habría amenazado con revelar públicamente la relación que mantenía con Burke, situación que presuntamente puso en riesgo una carrera musical que se encontraba en pleno ascenso.

David Burke enfrenta cargos por asesinato, abuso sexual continuado de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos. El cantante se declaró no culpable de todos los delitos y permanece detenido sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial.

Con información de AP