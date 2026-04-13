Actriz de ‘Orange is the new black’ acusa de abuso sexual a Katy Perry: ‘Me ayudó con mi visa, guardé el secreto’

El clip viral de Katy Perry en el concierto de Justin Bieber en Coachella 2026 —festival al que acudió con su pareja Justin Trudeau—, dejó un momento poco afortunado en redes sociales que podría tener consecuencias legales: la actriz Ruby Rose la acusó de presunto abuso sexual.

Todo comenzó con una publicación de Complex en Threads, donde se comentaba la reacción de Perry al ver a Justin Bieber buscar videos en YouTube para su concierto en Coachella: “Menos mal que tiene Premium. No quiero ver anuncios”, bromeó la cantante.

En respuesta al post, la actriz australiana Ruby Rose escribió: “Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. A quién le importa lo que ella piense”.

¿Qué pasó con Katy Perry y Ruby Rose?

Ruby Rose, actriz de Orange Is the New Black y John Wick 2, detalló en otro mensaje que la agresión ocurrió hace 20 años.

Un usuario respondió con una referencia a la canción de Perry ‘I kissed a girl’: “¿Besaste a una chica y no te gustó?”. Así que Ruby Rose agregó: “Ella no me besó. Me vio ‘descansando’ en el regazo de mi mejor amiga para evitarla y se agachó, se bajó la ropa interior y restregó su vagina en mi cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella”.

Ruby Rose fue Stella Carlin en 'Orange is the new black'. (Foto: Shutterstock).

Rose añadió que ha contado esa historia en otras ocasiones, pero en otro tono: “Después vomité sobre ella, conté la historia públicamente, pero la cambié a una ‘graciosa anécdota de borracha’ porque no sabía cómo manejarlo de otra manera”.

Además, mencionó que Perry puede demandarla si quiere: “No lo hará, porque sucedió, tengo fotos y ocurrió literalmente en público y ante varios testigos. Además, hay muchas más cosas que sucedieron en los años previos a su ridícula canción de las que no querrá que hable. La manipulación psicológica fue muy fuerte en ese caso”.

La actriz también explicó que le ha llevado casi dos décadas poder hablarlo y ahora se siente agradecida por haber aguantado tanto tiempo.

Rose, quien interprete a Batwoman en Supergirl, afirmó que tras el incidente Perry le dio cartas de recomendación para su proceso migratorio en 2010: “Más tarde accedió a ayudarme a conseguir mi visa para Estados Unidos. Así que lo mantuve en secreto. Pero SÍ que les dije que no era buena persona”.

La cantante Katy Perry acudió a Coachella como fan de Justin Bieber. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com). (Gabino Acevedo Acevedo)

Ruby Rose presenta denuncia por agresiones sexuales

Inicialmente Rose comentó que no estaba interesada en presentar una denuncia: “No necesitas que la gente te crea, solo necesitas sacarlo de tu cuerpo”.

Sin embargo, más tarde agregó que, inspirada por las mujeres que denuncian, iría a la comisaría de policía para ver si alguna de sus experiencias podía ser investigada, “imagino que ya han pasado su estatuto de limitaciones, pero con más razón para intentarlo”.

Al salir de la comisaría, avisó a sus seguidores que cuando recobrara fuerzas actualizaría sobre su proceso de denuncia sobre delitos que se cometieron cuando ella era niña y del que le pasó como adulta en Australia.

De acuerdo con su testimonio, a veces no se afronta el abuso sexual “de frente”, “tenemos que seguir adelante o sobrevivir sin tomarnos el tiempo y el espacio necesarios para procesarlo, todo ese trauma no hace más que agravarse”.

Además, mencionó que ha vivido otras situaciones similares: “No me di cuenta de esto hasta mi última agresión sexual, cuando me bloqueé por completo“.

El equipo de la cantante estadunidense Katy Perry negó las acusaciones de abuso. (Foto: Cuartoscuro.com). (Gabino Acevedo Acevedo)

La respuesta del equipo de Katy Perry

Ante la difusión de las acusaciones, un representante de Katy Perry emitió un comunicado a medios estadounidenses en el que negó los hechos: “Las acusaciones que circulan en redes sociales por parte de Ruby Rose sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes”.

El vocero también agregó: “La señora Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”.

Hasta el momento, no se ha informado sobre acciones legales por la cantante o su equipo.