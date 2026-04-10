¿Dónde ver Coachella 2026 EN VIVO HOY? Artistas, horarios, canales y más

Coachella 2026 cuenta con una transmisión en vivo disponible en México, esta es la hora, día y sitio para ver en vivo los conciertos. (Foto: Créditos Shutterstock)

El festival Coachella 2026 tiene a artistas como Sabrina Carpenter y Karol G, pero no hace falta estar en el desierto de California para ver sus presentaciones en vivo porque el evento cuenta con una transmisión en vivo disponible en México.

Coachella ofrece a los fans la posibilidad de disfrutar algunos de los shows más esperados desde cualquier dispositivo movil, televisión o computadora, con una cobertura de distintos escenarios y momentos destacados del festival.

La transmisión incluye múltiples escenarios en simultáneo, lo cual permite a los espectadores elegir uno de los artistas para verlo en tiempo real.

Sabrina Carpenter es headliner de Coachella 2026. (Foto: Shutterstock)

¿Cuándo es el festival Coachella 2026?

Una de las principales tradiciones en la organización de Coachella es que se realiza durante dos fines de semana consecutivos, en los cuales se repite el mismo cartel, aunque no necesariamente los mismos espectáculos de cada artista.

Para la edición 2026, el evento arranca el viernes 10 y se extiende hasta el 12 de abril en su primer fin de semana. La segunda parte se lleva a cabo del viernes 17 al domingo 19 de abril.

¿Dónde y a qué hora ver la transmisión en vivo de Coachella?

La transmisión en vivo del festival Coachella 2026 está disponible a través de la cuenta oficial del festival en YouTube, donde se habilitan siete canales distintos, uno por cada escenario.

Además, hay contenido adicional desde Quasar, una zona dedicada exclusivamente a la música electrónica.

La emisión comienza a partir de las 5:00 p.m. (tiempo del centro de México) en todos los canales del canal en la plataforma digital.

Los fans también pueden seguir la experiencia mediante la app oficial de Coachella, que permite consultar horarios, ver conciertos en vivo y acceder a repeticiones de los shows más destacados.

La hora de inicio, los escenarios y opciones de transmisión se mantienen sin cambios durante ambos fines de semana del evento.

Asimismo, está disponible una señal continua en YouTube llamada “Coachella TV”, donde se emiten videos de presentaciones de artistas dentro del cartel de la edición actual, así como de años anteriores.

Karol G es headliner en Coachella 2026. (Foto: Shutterstock)

¿Quiénes son los artistas mexicanos en Coachella 2026?

La presencia mexicana en Coachella 2026 es menor en comparación con otras ediciones, en las que participaron artistas como Peso Pluma, Santa Fe Klan o Carin León.

En esta ocasión, destacan Cachirula y Loojan, exponentes del reguetón mexicano conocidos por temas como ‘Uii’, ‘Chaparrita’, ‘Beiby’ y ‘Dime si recuerdas’.

También se presenta RØZ, un dúo de música electrónica originario de la Ciudad de México, integrado por Hugo Lara y Manolo Cabrera, con canciones como ‘Cora de hielo’, ‘Apaga la luz’ y ‘Flashes’.

Cartel de Coachella 2026: Artistas por día

Para esta edición de Coachella, el cartel está encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, quienes lideran uno de los lineups más diversos de los últimos años. Los artistas se dividen de la siguiente manera.

10 y 17 de abril

Headliners:

Sabrina Carpenter

The XX

Nine Inch Noize

Resto del lineup:

Disclosure

Turnstile

Ethel Cain

Dijon

Teddy Swims

KATSEYE

Devo

Sexyy Red

Central Cee

Foster the People

Levity

Blood Orange

Moby

Marlon Hoffstadt

Lykke Li

Fakemink

Gordo

Creepy Nuts

Joyce Manor

BINI

Kettama

Groove Armada

Joost

HUGEL

CMAT

Slayyyter

Prospa

Hot Mulligan

Hamdi

Fleshwater

Max Styler

Wednesday

Debut

The Two Lips

Ninjarichi

Max Dean

Luke Dean

Cachirula & Loojan

Jessica Brankka

Cloé Caillet

Rossi

Arodes

Newdad

Carolina Dirante

Febuary

Youna

Sahar Z

11 y 18 de abril

Headliners:

Justin Bieber

The Strokes

Resto del lineup:

Giveon

Addison Rae

Labrinth

SOMBR

David Byrne

Interpol

Alex G

Swae Lee

Solomun

emin

Pink Pantheress

Royel Otis

Rezz

Fujii Kaze

Adriatique

Davido

Boys Noize

Geese

Rusowsky

Green Velvet

Ayybo

Luiza Sonza

Zulan

Los Hermanos Flores

Bia

Bedouin

Ceremony

54 Ultra

Noga Erez

Ben Sterling

Blondshell

Lambrini Girls

Ceca Vandal

Mind Enterprises

12 y 19 de abril

Headliners:

Karol G

Young Thug

Resto del lineup: