¿Dónde ver Coachella 2026 EN VIVO HOY? Artistas, horarios, canales y más

El festival Coachella 2026 tiene a artistas como Sabrina Carpenter y Karol G, pero no hace falta estar en el desierto de California para ver sus presentaciones en vivo porque el evento cuenta con una transmisión en vivo disponible en México.
Coachella ofrece a los fans la posibilidad de disfrutar algunos de los shows más esperados desde cualquier dispositivo movil, televisión o computadora, con una cobertura de distintos escenarios y momentos destacados del festival.
La transmisión incluye múltiples escenarios en simultáneo, lo cual permite a los espectadores elegir uno de los artistas para verlo en tiempo real.
¿Cuándo es el festival Coachella 2026?
Una de las principales tradiciones en la organización de Coachella es que se realiza durante dos fines de semana consecutivos, en los cuales se repite el mismo cartel, aunque no necesariamente los mismos espectáculos de cada artista.
Para la edición 2026, el evento arranca el viernes 10 y se extiende hasta el 12 de abril en su primer fin de semana. La segunda parte se lleva a cabo del viernes 17 al domingo 19 de abril.
¿Dónde y a qué hora ver la transmisión en vivo de Coachella?
La transmisión en vivo del festival Coachella 2026 está disponible a través de la cuenta oficial del festival en YouTube, donde se habilitan siete canales distintos, uno por cada escenario.
Además, hay contenido adicional desde Quasar, una zona dedicada exclusivamente a la música electrónica.
La emisión comienza a partir de las 5:00 p.m. (tiempo del centro de México) en todos los canales del canal en la plataforma digital.
Los fans también pueden seguir la experiencia mediante la app oficial de Coachella, que permite consultar horarios, ver conciertos en vivo y acceder a repeticiones de los shows más destacados.
La hora de inicio, los escenarios y opciones de transmisión se mantienen sin cambios durante ambos fines de semana del evento.
Asimismo, está disponible una señal continua en YouTube llamada “Coachella TV”, donde se emiten videos de presentaciones de artistas dentro del cartel de la edición actual, así como de años anteriores.
¿Quiénes son los artistas mexicanos en Coachella 2026?
La presencia mexicana en Coachella 2026 es menor en comparación con otras ediciones, en las que participaron artistas como Peso Pluma, Santa Fe Klan o Carin León.
En esta ocasión, destacan Cachirula y Loojan, exponentes del reguetón mexicano conocidos por temas como ‘Uii’, ‘Chaparrita’, ‘Beiby’ y ‘Dime si recuerdas’.
También se presenta RØZ, un dúo de música electrónica originario de la Ciudad de México, integrado por Hugo Lara y Manolo Cabrera, con canciones como ‘Cora de hielo’, ‘Apaga la luz’ y ‘Flashes’.
Cartel de Coachella 2026: Artistas por día
Para esta edición de Coachella, el cartel está encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, quienes lideran uno de los lineups más diversos de los últimos años. Los artistas se dividen de la siguiente manera.
10 y 17 de abril
Headliners:
- Sabrina Carpenter
- The XX
- Nine Inch Noize
Resto del lineup:
- Disclosure
- Turnstile
- Ethel Cain
- Dijon
- Teddy Swims
- KATSEYE
- Devo
- Sexyy Red
- Central Cee
- Foster the People
- Levity
- Blood Orange
- Moby
- Marlon Hoffstadt
- Lykke Li
- Fakemink
- Gordo
- Creepy Nuts
- Joyce Manor
- BINI
- Kettama
- Groove Armada
- Joost
- HUGEL
- CMAT
- Slayyyter
- Prospa
- Hot Mulligan
- Hamdi
- Fleshwater
- Max Styler
- Wednesday
- Debut
- The Two Lips
- Ninjarichi
- Max Dean
- Luke Dean
- Cachirula & Loojan
- Jessica Brankka
- Cloé Caillet
- Rossi
- Arodes
- Newdad
- Carolina Dirante
- Febuary
- Youna
- Sahar Z
11 y 18 de abril
Headliners:
- Justin Bieber
- The Strokes
Resto del lineup:
- Giveon
- Addison Rae
- Labrinth
- SOMBR
- David Byrne
- Interpol
- Alex G
- Swae Lee
- Solomun
- emin
- Pink Pantheress
- Royel Otis
- Rezz
- Fujii Kaze
- Adriatique
- Davido
- Boys Noize
- Geese
- Rusowsky
- Green Velvet
- Ayybo
- Luiza Sonza
- Zulan
- Los Hermanos Flores
- Bia
- Bedouin
- Ceremony
- 54 Ultra
- Noga Erez
- Ben Sterling
- Blondshell
- Lambrini Girls
- Ceca Vandal
- Mind Enterprises
12 y 19 de abril
Headliners:
- Karol G
- Young Thug
Resto del lineup:
- Kaskade
- BIGBANG
- Laufey
- Major Lazer
- Iggy Pop
- FKA twigs
- Wet Leg
- Clipse
- Subtronics
- Little Simz
- Mochakk
- Duke Dumont
- Worship
- Armin van Buuren
- Adam Beyer
- Gigi Perez
- The Rapture
- Suicidal Tendencies
- BUNT.
- French Police
- Black Flag
- Oklou
- Röyksopp
- The Chats
- Morat
- Model/Actriz
- COBRAH
- Los Retros
- WhoMadeWho
- Jane Remover
- RBZ