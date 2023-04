Karol G revela cómo el narcotraficante Pablo Escobar ayudó a su familia

Karol G se abrió paso en la música en Colombia y se ha convertido en una de las exponentes más importantes del género del reguetón, pero antes de conseguir popularidad en los noventas creció en un país que estaba azotado por el narcotráfico a manos de Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín.

Esta figura fue alabada por muchos y criticada por otros, pero en el caso de la intérprete de ‘TQG’ hubo un episodio relacionado con el capo que salvó a su familia. Aunque sabe que Escobar fue responsable de la muerte de muchas personas, también era conocido por su ayuda a la comunidad, como el apoyo que le dio a su madre en “una época muy extraña”.

Antes de que la cantante naciera, su mamá trabajaba como mesera. “Una noche en la que Escobar cenó en el restaurante en el que ella trabajaba, le dejó una propina que cambiaría la vida de la familia y la ayudaría a levantarse”, cita la revista GQ.

Esos tiempos no duraron, pues también relata que tiempo después mataron a su tío por permanecer en la calle durante un toque de queda. “Mi país tiene un estereotipo de que lo único que tenemos allá es narcotráfico y drogas. Y no, esa época ya pasó”, argumentó quien lanza el álbum Mañana será bonito.

Karol G critica las ediciones en su rostro

Fue esa misma edición -en la que aparece en la portada- que despertó las críticas de Karol G sobre una excesiva edición a su rostro y cuerpo, por lo que no dudó en expresar su descontento a través de redes sociales al asegurar que las imágenes no la representan.

“Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, explicó al asegurar que ya les había mostrado su inconformidad, por lo que argumentó una falta de respeto hacia ella y las mujeres que luchan contra los estereotipos sociales.