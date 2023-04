Karol G protesta por ediciones a su rostro y cuerpo en una revista: ‘Es una falta de respeto’

Este 6 de abril, la revista GQ publicó una revista en la que Karol G aparece en la portada haciendo alusión al reportaje principal. Sin embargo, cientos de internautas señalaron que en tanto el rostro como cuerpo de la cantante lucían muy diferentes a como ella se muestra en sus redes sociales.

Pocas horas después, la intérprete de ‘Bichota’ lanzó un mensaje en su cuenta de Instagram donde señala que las fotos de dicho número no tuvieron su autorización y destacó que no la representan.

Karol G aclara que está conforme con su cuerpo al natural

Fue a través de un post donde la cantante colombiana señaló las malas prácticas que el equipo editorial de la revista realizó con las imágenes que se publicarían en el número.

“No se ni por donde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa”, inició en su post.

Karol recalcó que ni su cara ni su cuerpo se ven de la manera en la que la reflejaron y aseguró que se siente satisfecha con la imagen de su cuerpo.

“Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural.”

Portada de Karol G en la revista GQ. (Foto: Instagram @karolg)

En el mensaje, la cantautora también señaló que ya había protestado por las ediciones a las fotos, sin embargo no tomaron en cuenta los comentarios e incorporaron las imágenes que el equipo quiso.

“Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto”, recalcó.

En más de una ocasión la cantante de ‘TQG’ se ha pronunciado respecto al amor propio y ha mostrado su rechazo a la cultura de homogeneización de los cuerpos, por ello, en su post exaltó que no necesitaba de todos esos cambios para verse bien.

El rechazo a la imagen de los cuerpos no hegemónicos y los problemas de autoestima en las mujeres han sido parte del discurso de la colombiana, por ello mencionó en el texto que decisiones como las que tomó la revista respecto a su imagen no ayudan a la lucha contra los estereotipos de belleza.

Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, finalizó.