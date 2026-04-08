¡Arranca el BTS World Tour! ¿Dónde ver EN VIVO desde México los tres primeros conciertos?

Estos son los detalles de los conciertos de BTS con transmisiones en vivo disponibles en México. (Foto: WeVerse/Shutterstock)

El esperado regreso de los conciertos de BTS está cada vez más cerca: El grupo de Kpop inicia su gira 2026 tras una pausa de cuatro años, lo que generó una gran expectativa entre el ARMY, su fandom, especialmente porque algunas de sus primeras presentaciones se pueden ver en vivo desde México.

Aunque previamente ofrecieron un espectáculo especial titulado ‘The Comeback Live Arirang’, transmitido por Netflix, ahora los intérpretes de ‘Dynamite’ arrancan oficialmente su tour con una serie de shows en Goyang, Corea del Sur.

Estas presentaciones no solo contarán con transmisión en streaming a través de WeVerse, sino que también llegarán a salas de cine en México.

El grupo de Kpop BTS regresa a los escenarios tras una pausa de cuatro años. (Foto: AP) (Kim Hong-Ji/AP)

¿Cuándo son los conciertos de BTS online?

WeVerse anunció la transmisión de tres conciertos de BTS en vivo desde el Goyang Stadium, en Corea del Sur. Estas son las fechas confirmadas:

Jueves 9 de abril de 2026

Sábado 11 de abril de 2026

Domingo 12 de abril de 2026

El inicio en todos los casos está programado a las 4:00 a.m., tiempo del centro de México, por lo que los fans deberán madrugar para ver a sus idols en directo.

Además, habrá funciones diferidas para quienes no puedan conectarse en vivo:

Viernes 17 de abril de 2026 a las 7:00 p.m.

Sábado 18 de abril de 2026 a las 8:00 p.m.

Domingo 19 de abril de 2026 a las 4:00 a.m.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

¿Dónde comprar los boletos para los conciertos de BTS en WeVerse?

Los accesos para ver los conciertos de BTS en línea están disponibles a través de la plataforma WeVerse, donde también se ofrecen beneficios especiales para quienes cuentan con la membresía ARMY, además de paquetes para uno o varios días.

Costos con membresía ARMY

1 Day Pass : 59,400 won surcoreano (poco más de $700 MXN). Incluye acceso a uno de los shows a elección más beneficios adicionales.

: 59,400 won surcoreano (poco más de $700 MXN). Incluye acceso a uno de los shows a elección más beneficios adicionales. All Day Pass: 165,000 won surcoreano (alrededor de $1,900 MXN). Permite ver los tres conciertos en calidad 4K y un beneficio extra no revelado.

Costos de acceso general

1 Day Pass : 59,400 won surcoreano (poco más de $700 MXN). Acceso a una sola presentación en calidad HD.

: 59,400 won surcoreano (poco más de $700 MXN). Acceso a una sola presentación en calidad HD. All Day Pass: 178,200 won surcoreano (aproximadamente $2,100 MXN). Incluye los tres conciertos en calidad HD.

BTS volvió con una gira y con el estreno del disco 'Arirang'. (Foto: EFE) (EFE)

Conciertos de BTS en cines de México: fecha, costo de los boletos, horario y más

Para quienes prefieren vivir la experiencia en pantalla grande, dos de los conciertos de BTS son en cines:

11 de abril de 2026: Show desde Goyang, Corea del Sur

18 de abril de 2026: Show desde Tokio, Japón

Las cadenas Cinépolis y Cinemex confirmaron dos horarios para estas funciones especiales: 1:00 p.m. y 4:45 p.m., ambos en horario del centro de México.

¿Cuáles son los precios para los conciertos de BTS en cines?

Los costos varían al depender de la cadena y el tipo de sala:

Cinépolis

Sala tradicional: $290 MXN

Sala VIP: $399 MXN

Para las entradas, la comisión por servicio es de $6 MXN por boleto en compras digitales o kioscos

Cinemex

Sala tradicional: $280 MXN

Sala Platino: $330 MXN

En este caso, la comisión es de $8 MXN por boleto en app o sitio web

Actualmente, la preventa de boletos ya se encuentra activa y todavía hay disponibilidad en la mayoría de las funciones.