Preventa de BTS en México: ¿Cuánto cuesta la Membresía ARMY y qué beneficios incluye?

‘Smooth like butter’: Podemos decir que este martes es EL día del ARMY gracias a que BTS regresa a México después de casi 10 años. Y para todos aquellos integrantes del fandom que quieran ser de los primeros en comprar entradas, está la membresía.

Desde su creación, BTS tiene uno de los fandoms más grandes y organizados del mundo. La membresía oficial representa un punto de conexión entre el grupo y sus seguidores, a la vez que los reconoce como parte importante de su historia.

Si eres de quienes siguen de cerca trayectorias en solitario como la de J-HOPE (que vino a México), sabrás que la ARMY MEMBHERSHIP ofrece beneficios como ser de los primeros en comprar boletos.

¿Qué es la ARMY Membership?

La ARMY Membership es una suscripción anual que permite a los seguidores de BTS identificarse como miembros del club de fans oficial del grupo.

Esta suscripción se realiza principalmente a través de la plataforma Weverse Shop, un ecosistema digital donde los usuarios crean una cuenta, compran la membresía y acceden a los beneficios relacionados.

BTS estará en México como parte de su gira mundial. (Foto: AP, Chris Pizzello / IA Gemini / @BIGHIT_MUSIC)

Al momento de activarse, la membresía genera una tarjeta digital dentro de la aplicación y, en algunos casos, un kit físico o regalo anual enviado por correo a quienes seleccionan esa opción al momento de la compra. La tarjeta y el número de socio sirven como prueba de pertenencia y son requeridos para validar derechos en preventas o eventos oficiales.

Costos y vigencia

El precio base de la membresía ARMY ronda entre los 19.67 y 22 dólares dependiendo de la tasa de cambio y la región donde se adquiere, lo que equivale aproximadamente a 350–450 pesos en 2026.

La membresía tiene duración de un año desde el momento de la suscripción y puede renovarse en cualquier momento dentro de un periodo previsto por Weverse, extendiendo así los beneficios de manera continua.

Beneficios principales de la membresía ARMY

El beneficio más buscado por los miembros es el acceso anticipado a la compra de boletos para conciertos, giras y eventos de BTS. Aunque no garantiza automáticamente un ticket, permite participar en procesos de venta dedicados antes de que se abran al público general.

Este tipo de preventa suele estar vinculada a promociones especiales, códigos o sorteos internos que asignan la posibilidad de comprar antes que otros compradores sin membresía.

Los miembros tienen acceso a contenido exclusivo dentro de la plataforma Weverse. Esto incluye fotos, video clips, mensajes y material detrás de cámara que no está disponible para usuarios sin membresía.

La membresía ARMY habilita la posibilidad de adquirir merchandise oficial exclusivo, incluyendo productos y coleccionables que no se venden a través de canales públicos.

Algunas ediciones de la membresía también incluyen la opción de recibir un kit físico anual que puede contener tarjetas, pósters, photocard u otros objetos coleccionables relacionados con BTS. Este kit varía cada año de concepto y diseño.

Los miembros pueden participar en sorteos y eventos especiales organizados por BTS o sus promotores. Estos pueden incluir desde encuentros virtuales hasta oportunidades para ganar accesos VIP o entradas a eventos presenciales exclusivos.