Calendario de estrenos de ‘Jujutsu Kaisen’: ¿Cuándo salen nuevos capítulos de la temporada 3?

La temporada 3 de Jujutsu Kaisen tiene lanzamientos semanales en Crunchyroll. (Fotos: @animejujutsu / Crunchyroll / IA Gemini).

La temporada 3 Jujutsu Kaisen es uno de los animes más esperados de 2026, un gusto que tendremos que disfrutar poco a poco con estrenos semanales para el desarrollo del arco El Juego del Sacrificio (Culling Game), una etapa clave en la historia tras los acontecimientos del Incidente de Shibuya.

Jujutsu Kaisen 3, adaptación animada del manga de Gege Akutami, lanzó en streaming sus primeros episodios este 8 de enero: ’Ejecución’ (48) y ‘De nuevo’ (49).

A partir de ahora, los capítulos se lanzan tanto en televisión japonesa como en streaming internacional, con un calendario ya establecido para el primer bloque.

Yuji Itadori, un joven aparentemente común, se convierte en hechicero al albergar en su interior a Ryomen Sukuna, iniciando una lucha contra las maldiciones desde la Escuela Técnica de Jujutsu de Tokio. (Foto: Shutterstock).

Capítulos de la temporada 3 de ‘Jujutsu Kaisen’: Fechas y horarios oficiales

Según información publicada por IGN, se espera que la tercera temporada tenga entre 24 y 26 episodios.

El sitio oficial de Jujutsu Kaisen detalla que el primer bloque corresponde a Death Match: Parte 1, la cual tiene 12 capítulos en total y su transmisión televisiva en Japón es cada jueves:

Episodios 48 al 54: del 8 de enero al 12 de febrero

del Interludio especial: 19 de febrero

Episodios 55 al 59: del 26 de febrero al 26 de marzo

La producción aclaró que el interludio es “un programa reeditado centrado en imágenes de ‘Death Match: Parte 1’, con narraciones recién grabadas”.

Se espera que los estrenos de la temporada 3 se mantengan también cada jueves en Crunchyroll para México, con lo cual el calendario quedaría así:

Jueves 8 de enero : Episodios 48 y 49

: Episodios 48 y 49 Jueves 15 de enero: Episodio 50

Episodio 50 Jueves 22 de enero: Episodio 51

Episodio 51 Jueves 29 de enero: Episodio 52

Episodio 52 Jueves 5 de febrero: Episodio 53

Episodio 53 Jueves 12 de febrero: Episodio 54

Episodio 54 Jueves 19 de febrero: Interludio (programa especial, no episodio nuevo)

(programa especial, no episodio nuevo) Jueves 26 de febrero: Episodio 55

Episodio 55 Jueves 5 de marzo: Episodio 56

Episodio 56 Jueves 12 de marzo: Episodio 57

Episodio 57 Jueves 19 de marzo: Episodio 58

Episodio 58 Jueves 26 de marzo: Episodio 59

Jujutsu Kaisen 3 tiene 12 episodios en su primer bloque. (Foto: X @animejujutsu).

¿Dónde ver ‘Jujutsu Kaisen’ en streaming?

La temporada 3 de Jujutsu Kaisen libera sus capítulos en Crunchyroll para América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, India y Sudeste Asiático en estos horarios:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:00 horas

11:00 horas Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 12:00 horas

12:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela: 13:00 horas

13:00 horas Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile: 14:00 horas

14:00 horas España: 18:00 horas

El servicio también cuenta con las temporadas 1 y 2, además de la película Jujutsu Kaisen 0.

El Juego del Sacrificio: ¿De qué trata ‘Jujutsu Kaisen’ 3?

Continúa la historia de Yuji Itadori, un estudiante que, tras ingerir un objeto maldito para salvar a un compañero, se convierte en el recipiente de Ryomen Sukuna. Su vínculo con el mundo de las maldiciones lo lleva a integrarse a la Escuela Técnica de Hechicería de Tokio, donde se forman los encargados de combatir estas amenazas.

La temporada 3 de Jujutsu Kaisen adapta la primera parte de The Culling Game (El Juego del Sacrificio) con un escenario de persecución, confrontaciones directas y decisiones que definen el rumbo del arco.

Después del Incidente de Shibuya, la trama se sitúa en una ciudad transformada por el caos. Tokio aparece como un entorno hostil en el que Yuji y Megumi Fushiguro eliminan espíritus malditos mientras enfrentan nuevas tensiones internas.

En ese contexto, Naoya irrumpe con la intención de tomar el control del clan Zen’in y ataca a Fushiguro, revelando a Yuji que la suspensión de su ejecución ha sido cancelada.

El conflicto escala con la aparición de Yuta Okkotsu, hechicero de grado especial designado como verdugo. El enfrentamiento entre Yuta y Yuji coloca al protagonista en una situación límite, marcada por una clara diferencia de poder.

Al mismo tiempo, los combates se extienden a otros frentes, donde la lucha contra Naoya expone técnicas avanzadas y una experiencia acumulada durante décadas.

Reparto confirmado de ‘Jujutsu Kaisen’ temporada 3

El elenco japonés confirmado incluye a:

Junya Enoki como Yuji Itadori

como Yuji Itadori Yuma Uchida como Megumi Fushiguro

como Megumi Fushiguro Mikako Komatsu como Maki Zen’in

como Maki Zen’in Megumi Ogata como Yuta Okkotsu

como Yuta Okkotsu Daisuke Namikawa como Choso

como Choso Noriko Hidaka como Yuki Tsukumo

como Yuki Tsukumo Yoshiko Sakakibara como Master Tengen

como Master Tengen Kazuya Nakai como Kinji Hakari

como Kinji Hakari Yuki Sakakihara como Kirara Hoshi

como Kirara Hoshi Tomokazu Sugita como Hiromi Higuruma

La producción de Jujutsu Kaisen temporada 3 mantiene al equipo principal:

Dirección: Shota Goshozono

Shota Goshozono Composición de la serie: Hiroshi Seko

Hiroshi Seko Diseño de personajes: Hiromi Niwa y Yosuke Yajima

Hiromi Niwa y Yosuke Yajima Música: Yoshimasa Terui

Yoshimasa Terui Estudio de animación: MAPPA

El tema de apertura es 'AIZO’, interpretado por King Gnu, banda que ya colaboró previamente en el anime con los temas ‘SPECIALZ’ y ‘One Way’.