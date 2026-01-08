El capítulo 9 de ‘Stranger Things’ no llegó, pero los memes sí: Los mejores del supuesto episodio final

¡No todo es malo! Aunque no hubo un capítulo adicional, sigue pendiente el estreno del documental sobre la temporada final de ‘Stranger Things’. (Foto: Cortesía Netflix Press / Capturas de pantalla)

¿El ‘Conformity Gate’ fue falso? El último capítulo de Stranger Things no fue el favorito de los fans de la serie de Netflix, quienes, luego de verlo, no tardaron en especular que los hermanos Duffer estrenarían un episodio adicional con el verdadero final.

Las teorías no fueron infundadas: desde pequeños detalles, como el color de las togas que usaron los chicos de Hawkins en la graduación, hasta juegos de palabras mostrados en diferentes escenas, le dieron fuerza al rumor de un supuesto capítulo 9 de Stranger Things.

En este, según los fanáticos, se revelaría que jamás se logró derrotar a Vecna, el villano de Stranger Things, y no solo eso, sino que todo lo que pasó en el último capítulo fue únicamente lo que Henry Creel quiso mostrar.

El ‘Conformity Gate’ —nombre que adoptó la teoría— apuntaba a que el capítulo llegaría el 7 de enero de 2026 e incluso tenía una hora de estreno: las 7:00 de la noche; sin embargo, todos se quedaron ‘vestidos y alborotados’, pues nada ocurrió.

Si tú también entraste a Netflix a la hora acordada para ver el supuesto capítulo adicional con un final más sólido, no fuiste el único, ya que muchos lo hicieron y, al no encontrar nada, hicieron lo que todos en este tipo de situaciones: publicar memes.

Los mejores memes del capítulo 9 de ‘Stranger Things’

¡Pero las risas no faltaron! Los memes comenzaron muy temprano la noche del 7 de enero, debido a que muchos fans iniciaron sesión en la plataforma de streaming Netflix; sin embargo, reportaron que esta se había caído ante la alta afluencia de usuarios que esperaban con ansias el estreno de Stranger Things.

Luego de una larga espera y al darse cuenta de que no habría estreno, los memes continuaron, pero ahora haciendo burla de sí mismos por haber creído en todos los rumores.

Otros más se mostraron tristes, ya que el final de la serie no se acercó en nada a lo que habían imaginado, en especial porque ninguno de los personajes murió y la mayoría tuvo un cierre feliz; incluso, se dejó abierta la posibilidad de que Once siguiera con vida.

Finalmente, hubo quienes no desaprovecharon la oportunidad y comenzaron a jugar con el corazón de los fans de Stranger Things, compartiendo videos del supuesto episodio 9, en los que, luego de una intro, aparecían clips de partidos de futbol o canciones.

También hubo quienes bromearon con lo que comentó el actor Gaten Matarazzo sobre la relación de Dustin y Suzie en una entrevista con GQ, en la que indicó que ambos habían terminado antes de la quinta temporada, lo que no se emitió, por lo que los fans jugaron diciendo que el episodio 9 se vio ‘fuera de escena’.

¿Se estrenará el episodio 9 de ‘Stranger Things’?

Si aún tienes la esperanza de que el capítulo de la serie se estrene, debes considerar que, aunque los hermanos Duffer no han hecho frente a todas las teorías, previamente han señalado que el episodio ocho fue el final definitivo.

Además, el portal especializado en cine Variety indicó que no se tienen planeados más estrenos relacionados con la serie, ya que Netflix incluso cambió su descripción en sus perfiles de redes sociales con la leyenda: “Todos los episodios de Stranger Things están disponibles ahora”.

El documental de 'Stranger Things' cuenta la historia detrás de cámaras de la última temporada. (Foto: IA Gemini / Netflix).

No todo es malo, ya que todavía se tiene en puerta el lanzamiento de One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, un documental que mostrará el detrás de cámaras de la última temporada.

Este material llegará a Netflix el 12 de enero de 2026; además, se tienen planeados algunos spin-offs de la serie, como Stranger Things: Tales from ’85, una serie animada que traerá de regreso las aventuras de los chicos en Hawkins.