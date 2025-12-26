Final explicado del Volumen 2 de ‘Stranger Things’: ¿Cuál es el plan de Vecna?

El último episodio de ‘Stranger Things’ se estrena el próximo miércoles 31 de diciembre y tendrá una duración de dos horas. (Foto: Cortesía Netflix Press)

¡El final de Stranger Things está cerca! Con el estreno del Volumen 2 de la serie de Netflix, llegaron respuestas a muchas preguntas que estaban en el aire desde la primera temporada como cuáles son los planes de Vecna y qué es el Upside Down.

La segunda entrega de la quinta temporada de Stranger Things dejó el tablero listo para una última campaña; como si se tratara de una partida de Calabozos y Dragones, los chicos de Hawkins se preparan para enfrentarse a Henry Creel.

Con el plan para atacar a Vecna, personajes como Once, Ocho y el mismo Will Byers —quien obtiene sus poderes del villano de Stranger Things— han cobrado aún más relevancia para la historia.

En caso de que hayas visto los tres últimos episodios de Stranger Things, pero tengas dudas sobre toda la nueva información que nos dieron los hermanos Duffer, te explicamos con detalle.

¿Qué es el Upside Down?

Si todavía no ves todos los capítulos de la quinta temporada de Stranger Things, lo mejor es que los acabes antes de seguir leyendo, ya que desde este momento encontrarás SPOILERS sobre lo que sucedió.

¿Listo? Mientras Max —personaje interpretado por la actriz Sadie Sink— sale del transe (puesto que en realidad no estaba en coma), Nancy, Jonathan, Steve y Dustin descubren algo aterrador: el Upside Down no es lo que todos pensaban.

Max 'regresó' en la temporada 5 de 'Stranger Things', donde contó lo ocurrido luego de revivir tras ser asesinada por Vecna. (Foto: Netflix/press)

Aunque a lo largo de las primeras temporadas de la serie se presentó como una realidad alterna que estaba debajo del pueblo de Hawkins, Dustin encuentra diarios del Dr. Brenner, en donde se explica que en realidad el Upside Down es un agujero de gusano.

En las primeras temporadas de Stranger Things se muestra que Once envió a Henry Creel a otra dimensión y aunque se pensaba que era al Upside Down, la historia es más compleja: en realidad, ella creó un puente (el agujero de gusano) entre nuestro mundo y el Abismo.

El Abismo es una especie de planeta en donde se ha refugiado Vecna todo este tiempo, quien usa el agujero de gusano para acercarse a Hawkins. Esta es una revelación de suma importancia.

¿Qué busca Vecna, de ‘Stranger Things’?

Luego de que Vecna logró capturar a Will para manipularlo y encontrar a Max, el villano reveló qué es lo que quiere hacer con los niños que secuestró, a quienes llama recipientes.

Él le dijo a Will que todo este tiempo lo había estado usando como un espía, ya que a través de sus ojos podía ver el mundo, escuchar y obtener toda la información necesaria para sus planes.

Vecna es uno de los villanos principales de la serie de 'Stranger Things', pero las teorías de fans ya lo dudaron. (Foto: Netflix/press)

Además, cada noche utilizaba a Byers para construir los túneles del Upside Down que conectan a la Tierra y al Abismo. Ahora, con los niños que secuestró, Vecna planea utilizarlos como una extensión.

A cada uno de ellos les conferirá sus poderes, amplificando su capacidad de acción con un solo objetivo: atraer el Abismo a la Tierra —utilizando el Upside Down como un puente— no para destruirla, sino para reescribir el mundo a su antojo.

¿Cuál es el plan para derrotar a Vecna?

Luego de que Once ayuda a Will a salir del encierro de Vecna y con el conocimiento de lo que el villano quiere hacer, los chicos de Hawkins se reúnen para planear cómo destruirlo antes de que logre fusionar la Tierra con el Abismo.

Es ahí cuando uno de los personajes menos esperados tiene una idea brillante: Steve propone esperar hasta que el Abismo esté lo suficientemente cerca para que Once y Ocho puedan acceder a Vecna.

Vecna fue nombrado de esta manera por un personaje de 'Calabozos y Dragones'. (Foto: Cortesía Netflix) (COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025 )

Max jugará un papel importante, ya que ella al haber pasado 2 años en la mente de Vecna guiará a las hermanas; el plan tiene contemplado que Will se pueda conectar a la mente colmena y usar sus poderes para pelear en el plano físico.

Los demás tienen otra misión: hacer estallar el Upside Down. Con esto, no solo detendrán a Vecna, sino que cortarán todo vínculo entre el Abismo y la Tierra, frenando de una vez por todas al villano

¿Por qué Once y Ocho no volverán del Upside Down?

Finalmente, un punto importante es lo que sucederá con Once y Ocho, ya que la hermana de ‘Ce’ le explica que luego de ser capturada por la doctora Kay, descubrió que están intentando poner en marcha un nuevo programa secreto del gobierno.

Con este, buscan crear a más personas como Once utilizando su sangre, por lo cual le indica que la única manera de frenar los planes es no volver del Upside Down con los demás y permanecer en el Abismo.

A lo largo de los primeros capítulos de ‘Stranger Things 5’, se muestra una mayor conexión entre Vecna y Will. (Foto: Cortesía Netflix Press)

Aunque Once no está del todo de acuerdo, accede a la petición de su hermana, sin comunicarle su decisión al resto del equipo. Con todo esto sobre la mesa, iniciará la última partida.

El episodio final de Stranger Things 5 se estrena el miércoles 31 de diciembre a las 7:00 de la noche en la plataforma en streaming Netflix y será uno de los más largos: durará 2 horas con 8 minutos.