Taylor Swift anuncia cortometraje con actriz de ‘Stranger Things’

A solo una semana del estreno de la reedición de su álbum Red, Taylor Swift acaba de dar hace unas horas la sorpresa a sus fans de que estrenará un cortometraje llamado All to well: A short film, que contará con la participación de Sadie Sink, de la serie Stranger Things, y Dylan O’Brien, de Teen Wolf.

¿Te parece sorpresivo esto? Aunque no lo creas, la cantante de ‘Wildest Dreams’ ha dirigido a lo largo de su vida doce cortometrajes de su autoría: el primero se llama I’m only me when I’m with You (2008), y el último (antes de el próximo a estrenarse) llamado The Best Day (Taylor’s Version), de este mismo año.

En el breve teaser podemos ver un camino rodeado de árboles otoñales, donde un automóvil de color azul va pasando mientras los créditos de esta pieza audiovisual aparecen para revelarnos la actuación de Sink y O’Brien.

El corto lleva el mismo título de la canción “All to well”, y algunos medios internacionales dicen que la escribió basada en su relación con Jake Gyllenhaal, que duró únicamente dos meses y habla sobre una cena de acción de gracias tomada en la casa de la actriz Maggie Gyllenhaal (Batman Dark Knight), hermana de Jake.

El estreno será el próximo 12 de noviembre. Mientras tanto te dejamos el teaser que Taylor compartió en sus redes sociales.