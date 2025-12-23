‘Vive con temor’: Lizette Farah, mamá de Paulette Gebara, demanda a Netflix por daño moral y uso de imagen

Lizette Farah demandó a Netflix por dos vías: la civil y de propiedad intelectual, asegura su abogado.

Cinco años después del estreno de la serie Historia de un crimen: La búsqueda, Lizette Farah, madre de la niña Paulette Gebara Farah, inició un proceso legal contra Netflix por el impacto que, asegura, tuvo esta en su vida personal y profesional.

De acuerdo con el equipo legal de la señora Farah, la serie (estrenada en la plataforma de streaming) no solo reavivó un caso que marcó a la sociedad mexicana, sino que generó nuevas afectaciones para Lizette, quien no es una figura pública.

La demanda, que se sigue por la vía civil y de propiedad intelectual, tiene como señalamiento central que la producción utilizó su nombre, imagen y características personales sin autorización, lo que derivó en un presunto daño moral y a su derecho a la privacidad.

Lizette Farah demanda a Netflix por daño moral tras serie sobre el caso Paulette

Según explicó José Manzo, abogado de Lizette Farah, la difusión de Historia de un crimen: La búsqueda provocó una serie de consecuencias directas en la vida cotidiana de su clienta.

“Desde revivir la tragedia y revictimizarla, hasta recibir una lluvia de mensajes en redes sociales y correos”, explicó Manzo en una entrevista publicada por TVNotas.

La figura de Lizette Farah aparece representada en la serie de Netflix sobre el caso Paulette. (Cuartoscuro / Luis Carbayo)

De acuerdo con su testimonio, estas reacciones públicas no se limitaron al ámbito digital. Tras el estreno de la serie, Farah era reconocida en espacios públicos, lo que derivó en rechazo social, hostigamiento y afectaciones a su vida profesional.

“A raíz de ello, se le han caído negocios, cuestiones de su vida profesional. A donde vaya, la reconocen y el tema vuelve a estar presente, aunque hayan pasado años”, afirmó.

Lizette Farah vs. Netflix: Las vías claves de la demanda

La demanda se sigue por dos vías: una relacionada con propiedad intelectual, por el uso indebido de la imagen, y otra de carácter civil, por daño moral y posibles sanciones económicas.

Lizette Farah no es una figura pública, por lo que su derecho a la privacidad debe prevalecer. Manzo sostuvo que la legislación mexicana contempla sanciones por daño a la imagen y daño moral en estos casos.

“Es un derecho humano demandar una sanción por daño a la imagen y daño moral. La ley establece que se puede reclamar hasta el 40 por ciento de las ganancias de la serie, como reparación del daño”, explicó el abogado.

Lizette Farah podría cobrar hasta 40 por ciento de las ganancias de la serie de Netflix por uso indebido de su imagen. (Cuartoscuro / Saúl López)

Afectaciones personales y temor por su seguridad

Uno de los elementos expuestos es el efecto que la serie sobre el caso Paulette tendría en la percepción de la sociedad sobre Lizette Farah, lo cual le causa miedo y paranoia.

“En su vida cotidiana ha vivido algunas situaciones desagradables: En un centro comercial notó que algunos meseros le escupían al café y eso genera paranoia: ‘¿Y si me reconocen? ¿Y si alguien quiere hacerme daño?’”, explicó. Estas experiencias llevaron a Farah a modificar sus rutinas y limitar su presencia en espacios públicos.

El temor, aseguró, va más allá del rechazo social, pues la forma en que se retrata a la mamá de Paulette Gebara Farah, como una posible sospechosa de la muerte de la niña, podría influir en que la quieran agredir. “Ella tiene hasta temor de que un loquito, con base en la serie, diga: ‘¿Tú fuiste?’ Y quiera ser una especie de vengador anónimo”, sostuvo.

El daño no se limita a Farah como individuo, alcanza a su entorno familiar. “Ya no es su vida normal. Ya no sale a la calle, también hay cuestiones familiares como su otra hija (…) El daño es a su entorno”, declaró el abogado.

La representación del personaje y el uso de la imagen

Otro de los ejes de la demanda está relacionado con la forma en que Lizette Farah fue retratada en la serie de Netflix. En Historia de un crimen: La búsqueda, el personaje inspirado en ella, exagera actitudes que no corresponden con la realidad.

“La actriz le da al personaje un carácter un poquito más ‘cómico’. Sucede el hecho de enfatizar mucho las cosas, de exagerar para darle el punch que necesitas para vender”, señaló.