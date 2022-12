Paulette Gebara: ¿Cómo terminó el caso de la niña hallada muerta debajo de su colchón?

En 2010, México fue sacudido por el caso Paulette, que inició con la desaparición de una niña de 4 años que, días después, fue encontrada muerta abajo del colchón de una de las camas de su casa en Huixquilucan, Estado de México.

Su madre le había puesto la pijama y le dio un beso de buenas noches; sin embargo, a la mañana siguiente, cuando la intentó despertar su niñera para ir a la escuela, la niña no estaba, ni en su habitación, ni en ninguna parte la casa.

La menor fue buscada en el departamento, el edificio y hasta en la piscina del condominio en el que vivía junto a sus padres, Mauricio Gebara y Lisette Farah, y su hermana.

No obstante, no lograron dar con el paradero de la pequeña. Las primeras versiones señalaban que Paulette había sido secuestrada, pero esta hipótesis fue descartada porque las cerraduras estaban sin forzar y no había signos de violencia.

La niña habría tenido que ser llevada por alguien que se encontraba al interior de la vivienda, fueron los primeros señalamientos.

Encuentran a Paulette Gebara muerta

Nueve días después, Paulette fue encontrada muerta entre la base de la cama y el colchón en el que había sido vista por última vez.

El hecho generó polémica porque, cuando Paulette estaba desaparecida, algunos medios realizaron entrevistas a los familiares en la cama de la niña, por lo que las autoridades inmediatamente señalaron que los culpables tendrían que ser miembros de su familia o personas allegadas.

Con el paso de los días y la cobertura de los medios de comunicación, las acusaciones contra los padres de Paulette por su desaparición cobraron fuerza.

De acuerdo con la BBC, los Gebara Farah tenían relaciones con empresarios y políticos del Estado de México, como el entonces alcalde Alfredo del Mazo; o el entonces gobernador Enrique Peña Nieto.

Y, aunque las autoridades se dieron a la tarea de hallar al culpable, actualmente ninguno de los miembros de la familia fue encontrado como responsable de lo que le pasó a Paulette.

¿De qué murió Paulette Gebara?

La Fiscalía de la Ciudad de México y del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) de Estados Unidos participaron en la investigación de la muerte de la menor; sin embargo, el 21 de mayo, se calificó el suceso como un “accidente”.

Los resultados oficiales de las autoridades mexiquenses determinaron que Paulette murió de “asfixia mecánica por sofocación”.

Pese a los resultados, la opinión pública no estaba a favor de las conclusiones a las que llegaron las autoridades, pues Paulette fue encontrada en una cama en la que se realizaron inspecciones, entrevistas e, inclusive, fue el lugar en el que Amanda de la Rosa, amiga de la familia, durmió cuando la menor todavía no era encontrada.

Doce años han pasado desde su muerte y aún el caso no está totalmente claro.