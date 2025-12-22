Estreno del volumen 2 de ‘Stranger Things’: Fecha, hora, capítulos, teorías y más de la temporada 5

Estos son los detalles de los capítulos del volumen 2 de la temporada 5 de 'Stranger Things'. (Foto: Netflix/press)

‘Tú y yo haremos cosas tan hermosas juntos’: Como disfrutar del estreno del volumen 2 de la temporada 5 de Stranger Things.

La última entrega de la serie, que tiene como antagonista al personaje Vecna, se dividió en 3 y ahora solo falta el lanzamiento de 4 capítulos más.

Pero, primero se lanzan 3 episodios de Stranger Things, que continúan con las aventuras de Eleven, Will, Mike y los demás héroes de la producción de Netflix.

Vecna es uno de los villanos principales de la serie de 'Stranger Things', pero las teorías de fans ya lo dudaron. (Foto: Netflix/press)

¿Cuándo se estrenan los Capítulos del vol. 2 de ‘Stranger Things’?

La continuación de la quinta temporada de Stranger Things es el plan ideal para pasar Navidad en la comodidad de tu casa.

Los 3 capítulos que conforman el volumen 2 se estrenan el 25 de diciembre en la plataforma de streaming Netflix.

Todos los episodios se habilitan al mismo tiempo a partir de las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Cuáles son los capítulos del vol.2 de ‘Stranger Things’?

Los nombres de los capítulos del vol. 2 de Stranger Things fueron revelados por los hermanos Duffer, creadores de la serie de Netflix.

Variety dio a conocer la duración de cada uno de los capítulos y en total suman casi las 4 horas de material.

Estos son los detalles que han sido revelados hasta el momento:

Capítulo 5 ‘Shock Jock’ : Retoma la historia justo después de los acontecimientos que ocurrieron en ‘Hechicero’, cuando Will canalizó los poderes de Vecna. Según los Duffer, algunos personajes regresan. Duración 1 hora con 8 minutos.

: Retoma la historia justo después de los acontecimientos que ocurrieron en ‘Hechicero’, cuando Will canalizó los poderes de Vecna. Según los Duffer, algunos personajes regresan. Duración 1 hora con 8 minutos. Capítulo 6 ‘Escape de Camazotz ’: Los creadores de la serie aseguraron que de las tres producciones del Vol. 2 es el que más “conmueve” y tiene posibilidad de “hacer llorar” a los seguidores. Duración 1 hora y 15 minutos.

’: Los creadores de la serie aseguraron que de las tres producciones del Vol. 2 es el que más “conmueve” y tiene posibilidad de “hacer llorar” a los seguidores. Duración 1 hora y 15 minutos. Capítulo 7 ‘El puente’: Los Duffer revelaron que es uno de los capítulos con mayor emotividad de toda la serie, solo por debajo del final de Stranger Things. Duración 1 hora y 5 minutos.

Max 'regresó' en la temporada 5 de 'Stranger Things', donde contó lo ocurrido luego de revivir tras ser asesinada por Vecna. (Foto: Netflix/press)

¿Cuáles son las teorías para el final de ‘Stranger Things’?

Las teorías para lo que falta de la temporada de la serie de Netflix están sustentados en videos y declaraciones compartidas por los productores hermanos Duffer, así como de fragmentos de la serie y de ideas de los fans.

Una está relacionada con la muerte de uno de los personajes de Stranger Things y se trata de Steve, pues en un video compartido por los Duffer, aparecen diferentes figuras de Funko Pop y una de ellas es arrojada al suelo.

Así es, justo la de Steve Harrington, a quien anteriormente ya habían intentado “matar” dentro del guion, pero por el cariño de los fans hacia él, decidieron mantenerlo.

Otra de las teorías es que el personaje Vecna no es el villano de la historia, en cambio, sería una criatura mucho más fuerte.

Esto lo basaron en dos cosas y la primera es en fragmentos de la serie, pues cuando Henry Creel persigue a Max en su mundo onírico se detiene antes de entrar a la cueva por “miedo” a lo que esté dentro y surgió la pregunta ¿a qué le podría tener terror el villano más poderoso de un universo?

La segunda teoría se sustenta debido a Calabozos y dragones, juego de los héroes cuando eran niños.

Vecna es un personaje de D&D y es uno de los hechiceros más fuertes, pero el verdadero villano de ese mundo es Tiamat, una dragona de 5 cabezas y algunos creen que puede ser una especie de Azotamentes mucho más fuerte que el visto en la segunda temporada de Stranger Things.