Evita el maratón: Los episodios clave de ‘Stranger Things’ que debes ver para entender la nueva temporada

‘Los amigos no mienten’... y los hermanos Duffer tampoco: Los creadores de Stranger Things revelaron cuatro episodios clave de temporadas pasadas para entender los nuevos capítulos de la serie.

Esta es la manera ideal para evitar un maratón de las cuatro entregas y aun así no perderte en la continuación del enfrentamiento entre Vecna y Eleven en la temporada 5 de Stranger Things, la cual marca el final del programa de TV.

¿Cuáles son los episodios claves para entender ‘Stranger Things 5′ y de qué tratan?

Los hermanos Duffer concedieron una entrevista para The Hollywood Reporter, donde revelaron el nombre de los capítulos que un neófito del ‘Upside down’ debe ver para disfrutar la nueva temporada de Stranger Things y son los siguientes:

Will, el sabio : Episodio 4, segunda temporada

: Episodio 4, segunda temporada El espía : Episodio 6, segunda temporada

: Episodio 6, segunda temporada La masacre en el laboratorio Hawkins : Episodio 6, cuarta temporada

: Episodio 6, cuarta temporada Piggyback: Episodio 9, cuarta temporada

El primero en la lista es Will, el sabio, cuarto episodio de la segunda entrega, donde el hijo menor de la familia de los Byers empeora en el hospital a consecuencia del vínculo que tiene con el ‘Mundo del revés’, Ante la complicación de expresar lo que el niño siente, comienza a dibujar y en sus trazos se vislumbra el ‘Azota mentes’ por primera vez.

El Espía continúa con el problema al cual se enfrenta Will Byers, aquí se descubre que los infectados funcionan como una especie de colmena que se conectan entre todos ellos, mientras el resto del equipo de héroes buscan respuestas ante la enfermedad y el estado de Eleven.

La masacre en el laboratorio Hawkins es un salto en el tiempo donde se cuenta la historia de Henry Creel, quien posteriormente se convierte en Vecna. Aquí se revela su pasado conflictivo y cómo llegó al mismo laboratorio que nuestra protagonista.

Piggyback es el final de la cuarta temporada de Stranger Things, en el cual finalmente Vecna consigue su victoria y abre un portal que se dibuja a lo largo y ancho del pueblo de Hawkins, uno de los momentos más destacados del episodio sucede cuando Max por poco no consigue escapar del villano y la joven pierde la vista.

“La segunda temporada fue cuando realmente desarrollamos la mitología y a profundizar en todo, y en cómo esta iba a ser una serie continua. Ahí empezamos a sembrar las semillas de la mitología, y creo que probablemente por eso es tan relevante (...) La cuarta temporada también es muy relevante, Masacre en el Laboratorio de Hawkins es una buena historia“, reveló Matt Duffer a THR.

¿Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de ‘Stranger Things’?

La temporada 5 de Stranger Things se divide en tres partes, la primera de ellas contiene 4 capítulos y se lanzan a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.

