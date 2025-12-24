La historia detrás de ‘Mi pobre angelito’: El guion se escribió en 9 días tras unas vacaciones familiares

Esta es la historia detrás de la inspiración para la película de 'Mi pobre angelito'. (Foto: Créditos Shutterstock)

Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Una de las películas clásicas de estas fechas es Mi pobre angelito, protagonizada por Macaulay Culkin, cuya historia tiene una anécdota real de fondo relacionada con la ansiedad que suele generar viajar en familia durante las fiestas.

Ese temor fue clave para que Chris Columbus decidiera llevar el guion de Mi pobre angelito a la pantalla grande. La película narra lo que ocurre cuando la familia McCallister olvida accidentalmente a Kevin al salir de vacaciones de invierno, detonando una aventura en la que el niño debe defender su hogar de dos ladrones que intentan saquearla.

El filme tiene varias curiosidades entre los nostálgicos de los 90, como el cameo de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos; la lujosa casa de Mi pobre angelito ubicada en Winnetka, en Chicago que se puso a la venta en 2024; o bien, a más de uno le han dado ganas de quedarse en el Hotel Plaza de Nueva York, donde se filmó una secuela de la franquicia.

La casa de 'Mi pobre angelito' se volvió famosa tras su aparición en la película. (Foto: Shutterstock)

¿En qué se inspiró la película de ‘Mi pobre angelito’?

James, hijo de John Hughes —escritor y creador de Home alone— reveló en un texto publicado en el medio Chicago cómo surgió la idea de una de las películas navideñas más recordadas del cine.

El guion se escribió en 1989, luego de que James y su padre regresaron de un viaje familiar a Europa. Durante la planeación y el traslado, surgió lo que James describió como una “ansiedad del viajero”, una sensación común al organizar desplazamientos con varias personas. De esa inquietud nació una pregunta clave: ¿qué pasaría si una familia olvidara a uno de los viajeros, especialmente a un niño?

A partir de esa idea, John Hughes desarrolló la historia en un tiempo récord. Según su hijo, el escritor terminó el guion en solo nueve días, plasmando todos los detalles en 44 páginas, lo que permitió que el proyecto avanzara rápidamente hacia su siguiente etapa.

‘Home alone’ fue el sueño navideño de Chris Columbus

Una vez concluido, Hughes envió el texto al director Chris Columbus, quien en ese momento se encontraba recuperándose del fracaso comercial de su película Heartbreak Hotel. Para Columbus, el proyecto llegó en un momento decisivo de su carrera, ya que tenía el deseo personal de dirigir una película navideña y lo recibió con “suma felicidad”.

Chris Columbus declaró al medio Chicago que el texto de Mi pobre angelito llegó con una nota de John preguntando si quería dirigirla: “Pensé: ‘¡Guau! Este tipo me está apoyando de verdad cuando nadie más en Hollywood lo iba a hacer’. Él fue mi salvación”.

Uno de los elementos que convenció a editores y productores fue el enfoque del personaje principal. Kevin cree inicialmente que fue abandonado de manera intencional por su familia, pero a lo largo de la historia "descubre su autosuficiencia“, un punto central que fortaleció la narrativa de la película.

No obstante, el proyecto enfrentó obstáculos financieros. Warner Bros decidió congelar la producción al no contar con el presupuesto requerido.

De acuerdo con James Hughes, se solicitaban 14 millones de dólares, cifra que llevó al equipo a buscar alternativas hasta que 20th Century Fox aceptó financiar la cinta, la cual se convertiría en una de las comedias más exitosas de la historia del cine.

A 35 años del estreno, la cinta se mantiene como un clásico de Navidad y marcó el inicio del estrellato internacional de Macaulay Culkin, quien fue elegido tras un casting al que acudieron cerca de 200 niños para protagonizar Home Alone.

Macaulay Culkin es el protagonista de 'Mi pobre angelito'. (Foto: Shutterstock)

¿Dónde ver las películas de ‘Home alone’?

Durante las épocas decembrinas, diferentes canales de televisión transmiten Mi pobre angelito para celebrar la Navidad o los últimos días del año.

En el streaming Disney+, la cual requiere de una suscripción con costo, están disponibles las seis películas de la franquicia, aunque solo las primeras dos son con el actor Macaulay Culkin.