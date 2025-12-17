Warner Bros rechaza, otra vez, compra de Paramount y defiende venta con Netflix: ‘Su oferta es inferior’

Warner pidió a sus accionistas que no acepten la propuesta de compra de Paramount. (Foto: EFE)

Warner Bros. Discovery, matriz de HBO y CNN, aconsejó a sus accionistas rechazar la oferta de adquisición hostil de Paramount Skydance y respaldar su acuerdo original con el gigante del streaming Netflix, al considerar que la oferta de Paramount es “inferior” e “inadecuada”.

Paramount, matriz de CBS y Nickelodeon, apeló directamente a los accionistas de Warner Bros con una oferta para comprar la compañía completa después de que el directorio de Warner Bros acordara vender sus negocios de streaming y estudios a Netflix. Warner Bros planea escindir sus canales de cable, como CNN y TNT, en una empresa separada antes de completar el acuerdo con Netflix.

Paramount, controlada por el multimillonario del software Larry Ellison y su hijo David, compite con la empresa de entretenimiento más valiosa del mundo para adquirir Warner Bros, uno de los estudios más históricos de Hollywood, así como HBO, una de las joyas de la televisión.

Ejecutivos de Paramount y Netflix argumentaron que serían los mejores propietarios y utilizarían la apreciada biblioteca de Warner Bros. para impulsar sus operaciones de streaming.

Sin embargo, el directorio de Warner Bros planteó varias preocupaciones sobre la oferta de Paramount, incluido su financiamiento incierto y el riesgo de que Paramount pudiera dar por terminado el acuerdo en cualquier momento.

¿Qué le ofreció Paramount a Warner Bros para comprar la compañía?

Paramount ofreció 30 dólares por acción en efectivo por la empresa completa, incluidos sus canales de cable. Bajo el acuerdo con Netflix, los accionistas de Warner Bros. recibirán 27.75 dólares por acción en efectivo y acciones de Netflix, además de una participación en la nueva empresa que tendrá los canales de cable de Warner Bros.

El directorio de Warner Bros. advirtió sobre riesgos en la oferta de Paramount, incluida la incapacidad de la familia Ellison de respaldar adecuadamente su compromiso de capital de 40 mil 700 millones.

El capital está respaldado por “un fideicomiso revocable desconocido y opaco”, señaló el directorio en una carta a los accionistas emitida el miércoles. Los documentos proporcionados por Paramount “contienen vacíos, resquicios y limitaciones que los ponen a ustedes, nuestros accionistas, y a nuestra empresa en riesgo”.

Los términos de la oferta de Paramount incluyen limitaciones para Warner Bros., como su capacidad de refinanciar deuda, según indicó el directorio. También requerirá que Warner Bros. pague a Netflix una comisión de rescisión de 2 mil 800 millones.

La oferta de Paramount “sigue siendo inferior a la fusión con Netflix”, escribió el directorio de Warner Bros. El directorio recomendó de manera unánime el acuerdo con Netflix, afirmando que “los términos de la fusión con Netflix son superiores”, mientras que la oferta de Paramount “proporciona un valor inadecuado e impone numerosos riesgos y costos significativos”.

Netflix envió una carta a los accionistas de Warner Bros. el miércoles por la mañana reiterando por qué su oferta es mejor e instándolos a aprobar el acuerdo.

“La junta directiva de Warner Bros. Discovery reiteró que el acuerdo de fusión de Netflix es superior y que nuestra adquisición beneficia a los accionistas”, señaló Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.

Las acciones de Warner Bros. caían 1.1 por ciento a 28.59 dólares en operaciones previas a la apertura del mercado. Las acciones de Netflix subían 1.4 por ciento, mientras que las de Paramount bajaban 1.8 por ciento.