‘Pelea’ por Warner Bros: ¿Por qué Emiratos Árabes Unidos está detrás de la oferta de Paramount?

La oferta hostil de Paramount por Warner Bros está siendo financiada por una serie de influyentes inversores de Oriente Medio, entre ellos el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí y la Autoridad de Inversiones de Qatar.

A ellos se suma un grupo de Abu Dabi del que pocos, incluso en la región, han oído hablar: L’imad Holding Co.

L’imad, empresa estatal de reciente creación, se encuentra entre los socios financieros que apoyan la oferta de Paramount, según un informe regulatorio.

La firma no tiene antecedentes de acuerdos internacionales, y su participación en los intentos de Paramount Skydance de colarse en la oferta de Netflix constituye un caso excepcional de un inversor de Abu Dabi que se une a una oferta hostil.

¿Qué tienen que ver los Emiratos Árabes con la oferta de Paramount?

Si bien Mubadala Investment, uno de los tres principales fondos soberanos del emirato, adoptó recientemente un enfoque más activo en algunas empresas emergentes, esas medidas fueron vistas como un ejemplo de un fondo que intenta salvaguardar las inversiones realizadas en la cima del mercado.

Los Emiratos Árabes Unidos controlan billones de dólares que invierten internacionalmente en algunas de las operaciones más importantes del mundo.

Gran parte de ese dinero se gestiona a través de fondos soberanos con una larga trayectoria, como la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi, Mubadala y ADQ.

Pero más recientemente se han creado otras entidades, enfocadas en sectores específicos.

¿Qué sabemos de MGX, inversor en Inteligencia Artificial?

Entre ellas se encuentran MGX, un inversor en inteligencia artificial que busca 100 mil millones de dólares en activos; XRG , un vehículo energético de 151 mil millones de dólares; y Lunate, que en tan solo dos años se ha convertido en el mayor gestor de alternativas de la región.

L’imad es un participante más reciente y solo ha revelado públicamente un acuerdo importante: una transacción a fines de octubre para comprar una participación controladora en Modon Holding PSC, un desarrollador inmobiliario emiratí con un valor de mercado de 15 mil millones de dólares, del fondo soberano ADQ y International Holding de Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan.

Su última operación es más llamativa y se produce junto con los fondos de inversión de Arabia Saudí y Catar, así como con Affinity Partners, la firma de capital privado de Jared Kushner. El PIF y la QIA han contribuido a Affinity, que también ha recibido compromisos de Lunate, de Abu Dabi.

Sin embargo, L’imad no tiene vínculos conocidos. No se pudieron encontrar inmediatamente los datos de contacto de L’imad.

Los inversores de Oriente Medio planean aportar capital mediante inversiones de capital sin derecho a voto y han acordado renunciar a cualquier derecho de gobernanza, según la presentación del lunes.

El gigante chino de internet Tencent Holdings, que previamente se había comprometido a financiar la operación con mil millones de dólares, ya no participa.

En conjunto, esas medidas ayudarían a garantizar que la oferta no necesite la aprobación del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos, dijo Paramount.El acuerdo se produce después de que el PIF saudí se asociara con Affinity en un acuerdo de 55 mil millones de dólares para comprar Electronic Arts Kushner negoció la conexión inicial entre el fabricante de videojuegos y PIF, y durante meses actuó como una figura central en las conversaciones, informó Bloomberg en ese momento.