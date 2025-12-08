Del sí a Netflix hasta la oferta hostil de Paramount: ¿En qué va la novela por la compra de Warner Bros.?

La adquisición de Warner Bros. marca el último giro para Netflix, que durante mucho tiempo ha evitado los grandes acuerdos, pero ha mostrado una voluntad de cambiar de estrategia en los últimos años en busca del crecimiento, [Fotografía. Shutterstock]

Los inversores de Netflix ya eran escépticos sobre su acuerdo de 72 mil millones de dólares por Warner Bros. Discovery. Ahora, la amenaza de tener que pagar aún más y potencialmente enfrentar una prolongada lucha regulatoria está empeorando las cosas.

Las acciones de Netflix cerraron con una baja del 3,4% el lunes, su nivel más bajo desde mediados de abril, después de que Paramount Skydance presentara una oferta hostil de 108.000 millones de dólares por el propietario de HBO y el presidente Donald Trump afirmara que el acuerdo con Netflix “podría ser un problema“.

Las acciones han caído más del 20 por ciento desde el 21 de octubre, cuando un decepcionante informe de resultados del tercer trimestre aumentó la inquietud sobre su posible adquisición de Warner Bros.

“Una oferta más alta de Paramount aumenta la probabilidad de que Netflix tenga que aumentar su precio o retirarse”, afirmó Uday Cheruvu, gestor de cartera de Harding Loevner, propietaria de acciones de Netflix.

Incluso si Netflix triunfa, la adquisición es arriesgada porque implica la integración de una organización completamente nueva y “los problemas que conlleva”, añadió Cheruvu.

Tras un repunte a principios de 2025, las acciones de Netflix han estado bajo presión en los últimos meses debido a la preocupación por sus perspectivas de crecimiento y su costosa adquisición de Warner Bros.

La acción se ha desplomado un 28 por ciento desde finales de junio, lo que la convierte en la séptima con peor rendimiento del índice Nasdaq 100 en el segundo semestre del año. Lo que había sido un avance del 50 por ciento en los primeros seis meses de 2025 se ha reducido ahora a menos del 8 por ciento.

Netflix acordó pagar a Warner Bros. una indemnización por ruptura de 5 mil 800 millones de dólares, si el acuerdo de compra fracasa o no obtiene la aprobación regulatoria.

Netflix se enfrenta a una larga revisión por la compra de Warner Bros.

El codirector ejecutivo Ted Sarandos, quien se reunió recientemente con Trump en la Casa Blanca para presionar a favor del acuerdo, y el también codirector ejecutivo Greg Peters declararon a los inversores en una conferencia de UBS en Nueva York el lunes que están “extremadamente seguros” de que su acuerdo con Warner Bros. será aprobado.

Netflix acordó pagar a Warner una indemnización por ruptura de 5 mil 800 millones de dólares, una de las mayores de la historia, si el acuerdo fracasa o no obtiene la aprobación regulatoria.

El domingo, Trump puso trabas a la operación, cuestionando las consecuencias antimonopolio de la fusión. “Es una gran cuota de mercado”, dijo. “Podría ser un problema”.

Las perspectivas del acuerdo se complican aún más por la participación del yerno de Trump, Jared Kushner, quien participa en la oferta de Paramount a través de su vehículo de inversión Affinity Partners.

Dejando de lado la incertidumbre regulatoria, la adquisición de Warner Bros. marca el último giro para Netflix, que durante mucho tiempo ha evitado los grandes acuerdos, pero ha mostrado una voluntad de cambiar de estrategia en los últimos años en busca del crecimiento, incluida la entrada en eventos en vivo y publicidad.

“Lo que me molesta de Netflix es que cambian de opinión constantemente”, dijo Vikram Rai, gestor de cartera y operador macro de First New York. “Intentan hacerlo todo”.

Rai vendió las acciones de Netflix que tenía en su cuenta personal el viernes tras el anuncio del acuerdo y no las mantiene con fondos que gestiona profesionalmente. Rai afirmó sufrir de trastorno de estrés postraumático, por el desastroso acuerdo entre AOL y Time Warner, anunciado en enero de 2000, en pleno auge de la burbuja puntocom.

El alto costo de Warner Bros., los riesgos regulatorios y las preocupaciones sobre las perspectivas de expansión de Netflix llevaron a Rosenblatt Securities y Pivotal Research a reducir las calificaciones del gigante del streaming al equivalente de neutral desde comprar el lunes.

“Vemos un período prolongado de incertidumbre y riesgos, equilibrado con un ROIC financiero muy pequeño que claramente no puede impulsar este acuerdo”, escribió el analista de Rosenblatt, Barton Crockett, en una nota de investigación, refiriéndose al retorno del capital invertido.

Se proyecta que la expansión de ingresos de Netflix se reducirá en cada uno de los próximos dos años, tras crecer a un ritmo previsto del 16 por cien en 2025, según datos recopilados por Bloomberg.

Aproximadamente dos tercios de los 59 analistas que Bloomberg sigue y que cubren Netflix tienen recomendaciones de compra. La acción cuenta con 16 recomendaciones de retención y tres de venta.

Si bien los alcistas reconocen que es probable que las acciones de Netflix sigan bajo presión en el corto plazo, apuestan a que la adquisición, si se concreta, valdrá la pena en el largo plazo.

“La acción ha estado en la cuerda floja, pero este es un buen negocio para ellos”, dijo Conrad van Tienhoven, gestor de cartera de Riverpark Capital. “Cuando se calme la situación, se darán cuenta de que se está fortaleciendo mucho en cuanto a contenido y creación de contenido. Ya era líder por amplio margen, y acaba de redoblar su liderazgo”.



