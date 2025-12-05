Hollywood se le ‘rebela’ a Netflix: Escritores piden bloquear compra de Warner Bros

Guionistas, productores, directores y propietarios de salas de cine de Hollywood criticaron la propuesta de Netflix de adquirir los negocios de estudios y streaming de Warner Bros. Discovery Inc. por 82 mil 700 millones de dólares, al verla como una amenaza a sus intereses.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), que anunció en octubre su oposición a cualquier venta de Warner Bros, reiteró esa postura este viernes. La compra de Warner Bros. parte de Netflix “debe ser bloqueada”, remarcaron.

“Que la mayor compañía de streaming del mundo absorba a uno de sus mayores competidores es lo que las leyes antimonopolio se diseñaron para evitar”, declaró el sindicato en un comunicado enviado por correo electrónico.

¿Por qué Hollywood se opone a que Netflix compre Warner Bros?

“El resultado eliminaría empleos, reduciría los salarios, empeoraría las condiciones de todos los trabajadores del entretenimiento, aumentaría los precios para los consumidores y reduciría el volumen y la diversidad del contenido para todos los espectadores”, añadieron.

Las preocupaciones planteadas por los principales grupos comerciales de la industria cinematográfica y televisiva se producen en un contexto de caída de la producción cinematográfica y televisiva, baja venta de entradas y fuertes recortes de empleos en Hollywood.

Otro estudio histórico, Paramount, se vendió a principios de este año. Warner Bros. representa aproximadamente una cuarta parte de las ventas de entradas en Norteamérica (aproximadamente 2 mil millones de dólares) y está siendo adquirida por una compañía que durante mucho tiempo ha rechazado los estrenos en salas de cine para sus largometrajes.

¿Netflix mantendrán estrenos de películas de Warner Bros. en los cines?

Como parte del acuerdo, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, ha prometido a Warner Bros. que continuará estrenando sus películas en cines.

“La propuesta de adquisición de Warner Bros. por Netflix representa una amenaza sin precedentes para el negocio global de la exhibición”, declaró Michael O’Leary, director ejecutivo del grupo comercial de cines Cinema United, en un comunicado enviado por correo electrónico.

La compra de Warner Bros. por Netflix “sería un desastre”, declaró James Cameron, director de algunas de las películas más taquilleras de Hollywood en la historia, como Titanic y Avatar 3, a finales de noviembre en The Town, un podcast especializado en la industria.“Lo siento, Ted, pero Sarandos ha declarado públicamente que las películas en salas están muertas”.

En una conferencia telefónica con inversores este viernes 5 de diciembre, Sarandos afirmó que la resistencia de su empresa a estrenar películas en cines se debía principalmente a “los largos periodos de exclusividad, que no consideramos muy favorables para el consumidor”.

La empresa declaró este viernes 5 de diciembre que “mantendría las operaciones actuales de Warner Bros. y aprovecharía sus fortalezas, incluyendo los estrenos de películas en salas”.

En la conferencia, Sarandos reiteró su postura, afirmando que “ahora mismo, pueden contar con que todo lo que está previsto que se estrene en salas a través de Warner Bros. seguirá haciéndolo”.

La competencia de plataformas online como YouTube y Netflix ha obligado a Hollywood a reconsiderar sus planes. Gigantes de los medios de comunicación, como Comcast, matriz de NBCUniversal, están deshaciéndose de cadenas de televisión por cable como MS Now y USA, y destinando recursos al streaming.

En una nota enviada por correo electrónico a los empleados de Warner Bros. este viernes 5 de diciembre, el director ejecutivo, David Zaslav, afirmó que la decisión de la junta directiva de vender la compañía “refleja la realidad de una industria que atraviesa un cambio generacional en la forma en que se financian, producen, distribuyen y descubren las historias”.

El Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA) declaró que sus miembros están “justamente preocupados por la intención de Netflix de adquirir uno de los estudios más históricos y significativos de nuestra industria”, mientras que un portavoz del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA) expresó su preocupación por los salarios futuros en Warner Bros.

“Nos reuniremos con Netflix para exponer nuestras preocupaciones y comprender mejor su visión para el futuro de la compañía”, declaró el DGA.