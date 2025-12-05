Paramount ‘pelea’ con Warner Bros por elegir oferta de Netflix: ‘El proceso favorece solo a un postor’

La empresa Paramount criticó en una carta el proceso de compra de Warner Bros Discovery (WBD), alegando trato de imparcialidad por intentar favorecer a su máximo competidor: Netflix.

Las críticas llegaron a través de los abogados de Paramount en una carta al director ejecutivo de WBD, David Zaslav, quienes cuestionaron la imparcialidad del proceso de compra de la empresa Netflix.

Según la misiva redactada por el despacho Quinn Emanuel, “es cada vez más evidente, a través de los medios de comunicación y otras fuentes, que WBD parece haber abandonado la apariencia y la realidad de un proceso de transacción justo, incumpliendo así sus obligaciones con los accionistas, y se ha embarcado en un proceso miope con un resultado predeterminado que favorece a un solo postor”.

Los abogados solicitan además que la carta sea compartida y discutida con la junta directiva de WBD.

Netflix, el favorito en la compra de Warner Bros

Paramount, Netflix y Comcast presentaron esta semana ofertas de segunda ronda para adquirir algunos o todos los activos de Warner Bros. Sin embargo, la carta de Paramount hace referencia a informes que sugieren que WBD se habría inclinado solo por la propuesta de Netflix.

Fuentes cercanas al proceso señalan que Netflix presentó una oferta mayoritariamente en efectivo, mientras que la más reciente de Paramount fue completamente en efectivo. Todas las compañías aumentaron sus propuestas respecto a las iniciales.

Hasta el jueves por la mañana, Netflix encabezaba la lista como el principal postor bajo los criterios de valoración aplicados por WBD. Comcast, por su parte, mantiene una postura más conservadora: sus ejecutivos buscan evitar un endeudamiento adicional que incomode a los accionistas o arriesgue la estabilidad del balance financiero.

La dirección de Comcast reiteró anteriormente que mantiene estándares elevados para cualquier operación de fusiones y adquisiciones.

Warner Bros Discovery responde a Paramount

WBD confirmó haber recibido la carta de Paramount y aseguró que la pondrá a disposición de su junta directiva. En su respuesta, la compañía defendió la integridad del proceso:

“Puede tener la seguridad de que la Junta Directiva de WBD atiende sus obligaciones fiduciarias con el máximo cuidado y que las ha cumplido total y rigurosamente y continuará haciéndolo”, añadió.