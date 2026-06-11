Sheinbaum defiende el T-MEC tras amenaza de Trump de no renovarlo: ‘Es uno de sus mejores logros’

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el T-MEC debería mantenerse porque beneficia a los tres países. (Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Donald Trump sobre una posible cancelación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y afirmó que su gobierno apuesta por la continuidad del acuerdo comercial, al considerar que beneficia a las tres naciones.

La mandataria destacó que el tratado representa uno de los principales logros del primer mandato del presidente estadounidense, por lo que consideró poco probable que se sustituya por acuerdos bilaterales.

“Nosotros queremos que se mantenga el tratado, porque beneficia a los tres países; no solo beneficia a México o a Canadá, también beneficia a Estados Unidos”, dijo durante la mañanera de este 11 de junio.

Sheinbaum sostuvo que, si el T-MEC se renueva en las condiciones anteriores o incluso con mejoras, podría contribuir a una reducción de precios en diversos productos dentro de Estados Unidos, en un contexto marcado por el impacto de los aranceles.

Además, rechazó la versión de que únicamente México obtiene beneficios en materia de empleo gracias al tratado comercial.

La presidenta reiteró que América del Norte tiene mayores posibilidades de competir frente a economías como China si mantiene una integración regional sólida.

“El T-MEC lo hizo Trump, es uno de sus mejores logros, es de él, y si hay temas, se pueden atender. Es uno de sus grandes logros, de su primer periodo”, agregó.

¿Qué pasaría si Trump impulsa acuerdos bilaterales?

La presidenta no detalló cuál sería la postura de México en caso de que el T-MEC no se renueve, ya que consideró que el acuerdo continuará vigente.

No obstante, reconoció la posibilidad de que México y Canadá enfrenten condiciones distintas dentro de una eventual renegociación.

“El presidente Trump dijo algo que ha dicho en otras ocasiones, no es nuevo (...), pero también es parte del proceso de diálogo que estamos teniendo con ellos”, comentó.

Trump afirma que Estados Unidos no necesita a México ni a Canadá

Donald Trump puso en duda la renovación del T-MEC al asegurar que Estados Unidos no necesita a sus socios comerciales de América del Norte.

“No sé si voy a renovarlo porque, para ser sincero, a Estados Unidos le va mucho mejor (...) No necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos nosotros”, afirmó desde el Despacho Oval durante la firma de una ley para financiar los servicios de inmigración durante los próximos tres años.

El mandatario estadounidense insistió en que su país debería registrar superávits comerciales con sus aliados y no déficits.

“No necesitamos sus automóviles, no necesitamos su madera, no necesitamos su energía; no necesitamos nada de lo que ellos tienen”, sentenció.