Detienen a ‘El Palma’, presunto integrante del CJNG en Acapulco; lo acusan de matar a un taxista

Reynier 'N' es señalado de haber participado en el asesinato de un taxista sobre la costera Miguel Alemán. (Foto: FGE)

La Fiscalía General del estado de Guerrero informó de la detención de Reynier ‘N’, alias ‘Palma’, identificado como supuesto integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su presunta participación en el homicidio de un taxista el pasado 16 de junio.

La dependencia local detalló en un comunicado que el conductor del servicio público, Javier ‘N’, fue asesinado con un arma de fuego mientras se encontraba sobre la avenida Costera Miguel Alemán, frente a los lavaderos de Playa Manzanillo, en el puerto turístico de Acapulco.

“Se cuenta con información que establece que el detenido está relacionado con el grupo delictivo ‘CJNG’, uno de los principales generadores de violencia en el puerto”, destacó el texto.

'Palma' habría participado en el ataque mortal contra un taxista en Acapulco. (Foto: FGE)

Según el documento, la detención fue realizada por personal de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (SEMAR) y Policía Estatal (SSPGro).

Tras su detención, el individuo fue puesto a disposición de un juez de control que lo requiere, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

La situación de Acapulco

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que Acapulco “se ha recuperado” de la devastación económica que dejó a su paso el huracán Otis, en 2023.

Sin embargo, la inseguridad amenaza al estado de Guerrero, donde operan cerca 20 carteles del narcotráfico, entre ellos el CJNG, considerado una organización terrorista por Estados Unidos.

En la última década Guerrero se ha convertido en un punto central del crimen organizado, además es uno de los estados que concentra el mayor número de homicidios y extorsiones a negocios y transportistas en el país.

¿Quién es el nuevo líder del CJNG?

Han pasado cinco meses del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantas, ‘El Mencho’, y ahora el foco está sobre Juan Carlos Valencia González, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EU, a quien identifica como el nuevo líder del CJNG.

Según el Tesoro estadounidense, existe un nuevo organigrama del CJNG, en el cual se incluyen a siete de los narcotraficantes más peligrosos de la organización:

Juan Carlos Valencia, alias ‘el 03′ o ‘el Pelón’;

Gonzalo Mendoza Gaytán, ‘El Sapo’;

Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’, quien fue detenido en abril pasado;

Carlos Andrés Rivera Varela, también conocido como ‘La Firma’;

Francisco Javier Gudiño Haro, alias ‘La Gallina’;

Julio César Montero Pinzón, alias ‘El Tarjetas’, y

Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias ‘El Chorro’.

Uno de los que destaca de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación es Julio Alberto Castillo Rodríguez ‘El Chorro’, quien fue señalado como el posible sucesor de ‘El Mencho’, por autoridades estadounidenses.

‘El Chorro’ sería una de las piezas clave en el puerto de Manzanillo, en Colima.