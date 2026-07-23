PERFIL: Jessica Johanna Oseguera, la aguerrida hija de ‘El Mencho’ que pelea una casa en Tijuana

Jessica Oseguera es una de las familiares de 'El Mencho' que continúa libre, aunque tiene antecedentes criminales en EU.

Jessica Oseguera es una de las hijas de ‘El Mencho’, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien exige a la Fiscalía General de la República (FGR) que libere una casa en Tijuana, Baja California.

Jessica y su hermana Laisha también tendrían antecedentes criminales, así como vínculos con las principales esferas del CJNG.

Además, son las únicas integrantes de la familia de Nemesio Oseguera que continúan libres.

En el caso de Jessica Oseguera, conocida como ‘La Negra’, nació en Estados Unidos donde fue detenida y liberada en 2022 tras más de dos años presa.

¿Por qué EU detuvo a Jessica Oseguera, hija de ‘El Mencho’?

Jessica Oseguera fue detenida en Estados Unidos tras ser acusada de blanqueo de bienes y, tras ser juzgada, reclamó que sus cuentas bancarias fueron congeladas.

En ese entonces, previo a su liberación dijo estar arrepentida por lo que cumplió su condena y fue liberada tras el pago de una sanción de más de 20 mil dólares.

Desde entonces, mantiene un perfil bajo, pero con antecedentes criminales. Hasta ahora, no se tienen detalles de su capacidad y relevancia dentro del CJNG.

Tras el abatimiento de su padre, Nemesio Oseguera, se habló de que ella sería la posible sucesora del cártel; sin embargo, esto no ocurrió.

Esto sabemos de los negocios de Jessica Oseguera

Jessica Oseguera dirigía negocios como un restaurante llamado Kenzo Sushi donde ofrecían platillos como ceviche, tostadas de atún, sopas, arroz con verduras y rollos de sushi con distintos ingredientes.

La hija de ‘El Mencho’ fue señalada como “funcionaria, directora o agente” de dicho establecimiento, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Kenzo Sushi fue uno de los tantos negocios del giro restaurantero designados por sus vínculos con el CJNG.

El restaurante de comida japonesa estaba en Jalisco, aunque no se tiene la fecha precisa de su apertura. En redes sociales, sus primeras publicaciones fueron de 2015 y tenía otro nombre: Mizu Sushi Lounge

Durante ese mismo año, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) sancionó al restaurante por estar vinculado con el narcotráfico, dijo el Departamento de Justicia de EU.

Sin embargo, Kenzo Sushi operó de manera habitual e incluso se abrió otra sucursal en Guadalajara durante 2019.

El restaurante Kenzo Sushi destacaba por su decoración que tenía figuras de ave hechas mediante la técnica de origami, su color blanco destacaba en medio de la iluminación cálida que tenía este sitio.

En distintas ocasiones, algunos famosos fueron captados en este lugar, entre ellos el futbolista Rafa Márquez, el cantante Gerardo Ortiz y el boxeador Saúl ‘El Canelo’ Álvarez.