‘Hay que recuperar la confianza’: Monreal pide a Morena evitar candidatos con vínculos con el narco

Monreal abogó por una reflexión profunda al interior del partido para recuperar la confianza del elector y mantenela. (Foto: Cuartoscuro)

El diputado de Morena, Ricardo Monreal, exhortó a su partido a evitar proponer a candidatos que tengan vínculos con la delincuencia organizada y acusó que el discurso de ‘narcopartido’ les ha restado simpatizantes.

En entrevista en ‘Entredichos’ de El Financiero TV, el también coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro señaló que la “narrativa de narcogobierno y narcopartido es injusta” y atribuyó a los partidos de derecha la campaña contra Morena.

“Me parece que es una narrativa que nos ha impuesto la derecha y que sí hemos perdido simpatías, sin duda, porque es una estrategia que tiende a minar la simpatía en un movimiento popular”, señaló al periodista René Delgado.

Recordó que Morena es “un movimiento progresista que surge del hartazgo de la corrupción, del enriquecimiento de una clase política, de una cleptocracia que ya no era tolerable en el país”.

Ricardo Monreal destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha realizado “un trabajo impresionante” contra la delincuencia organizada y contra la impunidad.

Señaló que cuando llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, tras las elecciones de 2018, se dieron cuenta del nivel de penetración que tenía el narcotráfico en el gobierno, por lo que destacó las acciones de Sheinbaum para erradicar ese vínculo.

“La presidenta Claudia Sheinbaum está logrando una lucha frontal contra la desigualdad, pero también contra la impunidad y contra la delincuencia organizada y apenas estamos en un proceso de desmantelamiento de capos, incluso, de la erradicación de campos que se dedicaban al cultivo de droga y a la desmantelación de bandas como nunca ha ocurrido en el pasado”, dijo el diputado de Morena.

Monreal pide evitar candidatos con vínculos con el narco

En la entrevista, Ricardo Monreal pidió al partido evitar candidatos que tengan vínculos con el narcotráfico, esto en medio de la investigación que anunció Estados Unidos contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha.

Monreal abogó por una reflexión profunda al interior del partido para recuperar la confianza del elector y mantenerla, pues confirmó que la narrativa de la derecha ha mermado en la preferencia de los votantes.

“La narrativa se ha impuesto, es muy fuerte la lucha de la derecha contra nosotros”, dijo.

Reconoció que le preocupa que en las elecciones intermedias del 2027 no se tenga el mismo resultado “arrollador” que se tuvo en las elecciones de 2024, cuando Claudia Sheinbaum ganó la presidencia de México.

“Tenemos riesgos de perder la preferencia, obviamente si no corregimos al interior; sí tengo preocupación, porque en algunos espacios no tengamos los mismos resultados del 24”, indicó.

Ante esto, llamó a su partido, que lleva a cabo un proceso interno para la elección de candidatos rumbo a los comicios del próximo año, a mantener perfiles honestos, alejados de la delincuencia, que no tengan la mínima presunción de vinculación con el crimen organizado.

“Personas que provengan de la sociedad, frescas, que no tengan ninguna actitud del pasado que los vaya a descalificar en el proceso y que tengan aceptación y que representen a la población”, concluyó.