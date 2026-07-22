Hugo Eric Flores ‘le hace fuchi’ a Morena: Líder del nuevo partido PAZ descarta ir en alianza con la 4T

Hugo Eric Flores, dirigente del partido Construyendo Sociedades de Paz (PAZ), adelantó que por ahora no dejará la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, aunque no descarta un distanciamiento por sus diferencias con el partido guinda.

“Me voy a tomar otro par de semanas, pero (...) en estos momentos estoy platicando con mi gente más cercana. Estamos viendo la decisión que nuestra organización va a tomar; es una decisión muy importante”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Reiteró que no milita en Morena y que el apoyo que brindó para promover la imagen de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum durante el proceso electoral de 2024 fue como una persona externa al partido guinda.

¿Cuál es la ‘molestia’ de Hugo Eric Flores con Morena?

El dirigente del PAZ aseguró que el distanciamiento y la inconformidad con Morena obedecen a la “lealtad institucional” bajo la que, a su juicio, deben actuar los militantes y personas cercanas al partido, sin libertad para expresar diferencias.

Retomó la postura de que los gobiernos municipales en México están “tomados” por grupos criminales, discurso que difundió en octubre de 2025 en medio de los señalamientos de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre el supuesto temor de su homóloga y la presencia del narcotráfico en el país.

“El país está maltratado, el país desafortunadamente está tomado por distintos grupos locales, organizaciones criminales que tienen hincada a muchísima gente. Uno va y el presidente municipal tiene dueño. Lo que está pasando en nuestro país es increíble. No poder decir lo que uno piensa, lo que uno siente es complicado por esta manera de lealtad institucional en la que nos hemos manejado”, comentó a Azucena Uresti.

Afirmó que su intención es que su participación política sea acorde con “nuestros principios y nuestros ideales”.

¿Por qué PAZ no irá en alianza con Morena en las elecciones de 2027?

Debido a que el partido que representa Hugo Eric Flores obtuvo recientemente su registro como fuerza política, la ley prohíbe que PAZ participe en alianza durante su primera elección.

Los partidos políticos deben obtener al menos el 3 por ciento de la votación para conservar su registro, por lo que la elección de 2027 será una prueba de su capacidad de convocatoria.

Además, el posicionamiento de Eric Flores refleja la intención de construir un proyecto independiente, al sostener que su partido “tiene vida propia” y no opera como una organización subordinada a Morena.

“Nosotros vamos a respetar lo que ellos hagan (Morena), pero nosotros tenemos vida propia, siempre la hemos tenido. Nos quieren poner como un satélite, cuando tenemos objetivos claros”, concluyó.