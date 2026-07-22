Wall Street opera mixto por tensiones entre EU e Irán:¿Cómo abre HOY?

Las negociaciones al interior de Wall Street arrojan variaciones dispares ante la preocupación de mayores tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, a la par que los operadores se preparan para conocer reportes corporativos de algunos megacapitales tecnológicos.

El Nasdaq registra una baja de 0.36 por ciento, en los 25 mil 746.50 enteros, al igual que el S&P 500 que cede 0.21 por ciento, en las 7 mil 494.90 puntos, mientras que el Dow Jones sube 0.12 por ciento, en las 52 mil 282.19 unidades.

“Los inversores se centran cada vez más en la durabilidad de los gastos de capital relacionados con la inteligencia artificial, especialmente después de que el fuerte repunte del sector de los semiconductores comenzará a perder impulso en las últimas semanas”, indicó Ulrike Hoffmann-Buchardi, director de inversiones en UBS.

En el continente europeo las ganancias son de 1.28 por ciento, en los 19 mil 627.10 enteros, el FTSE 100 de Londres sube 1.41 por ciento, en los 10 mil 735.23 puntos, el CAC 40 de Francia aumenta 1.05 por ciento, en las 8 mil 451 unidades, mientras que el DAX en Alemania sube 0.58 por ciento, en los 25 mil 156.16 enteros.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos con 0.71 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 67 mil 189.07 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores que se coloca en los mil 355.94 enteros, suma 0.66 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se sitúa en los 86.75 dólares por barril, ya que aumenta 2.80 por ciento, mientras que el Brent con 3.11 por ciento más, cotiza en los 93.89 billetes verdes por unidad.