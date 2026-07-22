Entran en operación al 100% dos etapas de la planta solar más grande de Latinoamérica: Durazo

Hermosillo, Sonora; 21 de julio de 2026.- Con el funcionamiento al cien por ciento de las dos primeras etapas de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, el cMontaño consolida un sistema de aprovechamiento de la energía solar para convertirlo en beneficios directos para las familias sonorenses, al generar ingresos que se traducen en ahorro en la tarifa eléctrica, resultado que forma parte de la implementación del Plan Sonora.

El titular del Ejecutivo estatal explicó que mediante la operación de dos etapas de la Planta Fotovoltaica se provee energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el recurso económico que se obtiene es invertido para mantener el subsidio de la luz durante la temporada de verano en los 72 municipios de Sonora.

Destacó que este año se destinan mil 750 millones de pesos para sostener el subsidio eléctrico en Sonora, lo que garantiza mayor certidumbre para los usuarios, gracias a la generación de energía limpia de la planta de Puerto Peñasco.

Actualmente se encuentra en proceso de construcción la fase 3 y 4, y una vez concluida esta planta contribuirá a cumplir la meta del 38 por ciento de generación eléctrica con fuentes limpias hacia 2030.

Este esquema representa un cambio significativo en el aprovechamiento de fuentes naturales de generación de energía, ya que ahora el subsidio cuenta con un origen de financiamiento más estable, proveniente directamente de los ingresos generados por la planta fotovoltaica.

Este proyecto estratégico, impulsado con el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuenta con una inversión de mil 640 millones de dólares, cuya infraestructura se desarrolla en cuatro etapas. En 2023 se trabajó en el Terreno y Planeación, en 2024 en la Fase 1 con capacidad de 120 mega watts, en 2025 la Fase 2 con capacidad de 300 mega watts, en 2027 estará la Fase 3 que generará 300 mega watts y en 2027 será la Fase 4 con capacidad de 280 mega watts.

La planta fotovoltaica de Puerto Peñasco generará un gigawatt al poner en marcha sus cuatro etapas, y será una de las más grandes de Latinoamérica.