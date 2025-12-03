Puerto Peñasco avanza

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), liderada por Emilia Calleja Alor, inició el concurso para la construcción de la tercera fase del parque fotovoltaico de Puerto Peñasco, el proyecto más ambicioso de energías limpias en México, con una inversión estimada de mil millones de dólares. Este desarrollo busca consolidar al país en generación de energía renovable, pero enfrenta desafíos en su proceso de adjudicación, luego de que de las siete propuestas técnicas recibidas, tres fueron descartadas por no cumplir con los requisitos de garantía. Entre los consorcios que siguen en competencia destacan Eléctrica Aselco, responsable de la segunda fase del proyecto, y ENTIA de México, que lidera el megaproyecto “I20” de transmisión eléctrica. También participa el consorcio de Servicios & Soluciones Electromecánico y China Energy International Group, que tiene antecedentes de incumplimiento en proyectos previos, como la Central de Ciclo Combinado de Lerdo, Durango.

La tercera fase del parque fotovoltaico contempla una capacidad de generación de 300 MW, con almacenamiento de 103 MW mediante baterías, lo que refuerza su papel en la transición energética del país. Sin embargo, el éxito del proyecto dependerá de la capacidad de los consorcios seleccionados para cumplir con los plazos y estándares establecidos.

Vampe levanta 14 mdd

Vambe, plataforma de comercio conversacional impulsada por inteligencia artificial, cerró una ronda Serie A por 14 millones de dólares, liderada por Monashees y con participación de Cathay Latam, Atlántico y otros fondos. La empresa, con operaciones en Chile y México, planea expandirse a Colombia y Brasil en 2026, además de triplicar sus equipos en ambos países.

Fundada por Nicolás Camhi, Matías Pérez y Diego Chahuan, la plataforma, que automatiza todo el ciclo comercial, desde ventas hasta soporte, ha sido implementada en más de mil 700 proyectos con empresas de sectores como retail y servicios financieros. Casos recientes, como el de Reuse, que triplicó sus ventas, y Global66, que gestiona 60 mil conversaciones mensuales, muestran el impacto inmediato de los agentes de IA de Vambe.

Con una Tasa Interna de Retorno mensual del 17 por ciento y respaldada por figuras como Simón Borrero de Rappi, Vambe busca posicionarse como líder en comercio conversacional en América Latina. La inversión se destinará al desarrollo de un motor de recomendaciones publicitarias y a consolidar su presencia en mercados clave.

Casinos en riesgo en Sonora

La reforma fiscal impulsada por Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, ha generado tensiones con el gobierno federal y críticas por su impacto en sectores clave. Entre las medidas más controvertidas está el aumento del impuesto local sobre apuestas al 15 por ciento, que ahora incluye pagos electrónicos, sumándose al 50 por ciento de IEPS federal. Esto podría provocar el cierre de más de 35 casinos en 2026, afectando a una industria y a miles de familias que dependen de ella.

Además, la reforma contempla un incremento de más del 4 mil por ciento en los ingresos por revalidación de licencias de alcohol, proyectando recaudar 347.8 millones de pesos. La estrategia parece enfocarse en los contribuyentes cautivos, lo que ha generado críticas por su falta de diálogo con la Secretaría de Hacienda y Gobernación.

La decisión de Durazo, aunque alineada, muestra un cálculo político limitado, ya que podría debilitar sectores formales y generar tensiones adicionales con el gobierno federal. Este escenario subraya la necesidad de un enfoque más equilibrado que priorice la formalidad y el desarrollo económico sin afectar a las empresas que cumplen con la ley.

Gas natural impulsa el PIB

El crecimiento económico de México en 2026 podría acelerarse si se amplía la infraestructura de gas natural. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Gas Natural, los estados que cuentan con este energético registran un PIB hasta 50 por ciento mayor que aquellos sin acceso, lo que demuestra su relevancia para la productividad. Entidades como Nuevo León, Jalisco y Guanajuato destacan por su aporte al PIB nacional, mientras que las regiones del sur, con limitada infraestructura, enfrentan rezagos. Expandir el suministro de gas natural reduciría estas brechas, fortalecería la competitividad y apoyaría la diversificación económica, además de ofrecer un escudo ante una posible recesión.