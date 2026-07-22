Mañana fresca en Puebla y Morelos: Este será el clima este jueves 23 de julio

Así estará el clima en Puebla y Morelos este jueves 23 de julio.

El pronóstico del clima para Puebla y Morelos este jueves 23 de julio indica un día con cielo medio nublado y mañanas frescas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta temperaturas que varían entre ciudades, con vientos ligeros en la región centro-sur del país.

Paisaje de la ciudad de Puebla con el cielo parcialmente nublado. Fuente: El Financiero

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Puebla y Morelos?

La ciudad de Puebla espera una temperatura mínima de 9.3°C y una máxima de 25.3°C. En sus municipios, las mañanas estarán entre 9°C y 10°C, y las tardes alcanzarán de 26°C a 27°C.

Para Cuernavaca, Morelos, se esperan temperaturas más cálidas. La mínima será de 10.7°C y la máxima llegará a 26.3°C. Los municipios de Cuernavaca tendrán mañanas entre 11°C y 12°C, y tardes de 27°C a 28°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias o vientos fuertes en la región?

La ciudad de Cholula, en Puebla, tendrá una mínima de 9.0°C y una máxima de 24.3°C. Sus municipios esperan mañanas entre 9°C y 10°C, con tardes de 25°C a 26°C. El viento en Puebla soplará a 9 km/h.

El viento en Cuernavaca será de 5 km/h, y en Cholula soplará a 8 km/h. El cielo medio nublado dominará en toda la zona. El monzón mexicano, activo en otras partes del país, no traerá lluvias significativas a Puebla y Morelos este jueves.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

jueves 23 de julio: Máxima de 26°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

viernes 24 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

sábado 25 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 9°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

El monzón mexicano y canales de baja presión generarán lluvias fuertes en gran parte del país. Pero en Puebla y Morelos, la tendencia es de temperaturas estables y cielo parcialmente nublado. No se espera una onda de calor extrema en esta región.

¿Qué recomendaciones seguir ante este clima?

Ante las temperaturas frescas por la mañana y templadas por la tarde, se recomienda a la población mantenerse hidratada. Es importante beber suficiente agua, incluso sin sentir sed. El uso de protector solar es clave en las horas centrales del día para proteger la piel de la radiación UV.

Se sugiere vestir ropa ligera y de colores claros para las tardes, pero llevar un suéter o chamarra para las mañanas y noches. Protegerse del sol con sombreros o gorras también es aconsejable. Estas medidas ayudan a evitar cambios bruscos de temperatura y cuidar la salud.

Fuente: CONAGUA

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