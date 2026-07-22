¿De qué va ‘Tomodachi Life: Living the Dream’, el nuevo hit de Nintendo con 3.8 millones de descargas?

Seis años después de que Animal Crossing: New Horizons de Nintendo se convirtiera en un fenómeno durante el confinamiento por la pandemia, y tras el lanzamiento de Pokémon Pokopia, la compañía está cosechando otro gran éxito mundial entre las y los jugadores que buscan una vía de escape de la creciente ansiedad y el aislamiento social.

En Tomodachi Life: Living the Dream, los jugadores administran islas virtuales donde avatares personalizados interactúan entre sí.

Mientras algunos personajes de Tomodachi simulan tareas cotidianas, otros usuarios prefiere recrean personajes con rostros famosos y comparten videos en redes sociales para alcanzar a grandes audiencias y grupos de fans: un TikTok con más de 1.7 millones de visualizaciones muestra avatares que se asemejan a actores como Jack Black y Jennifer Coolidge interactuando con personajes ficticios como Charlie Brown y Cooking Mama, otra creación de Nintendo.

También hay videos de personas que crean avatares de personajes como Maomao y Jinshi, del anime Los Diarios de la Boticaria, para que interactúen entre ellos. Algunos han optado por recrear a jugadores de la Selección Mexicana, como ‘La Hormiga’ González, tras el Mundial 2026. Las opciones son infinitas.

El juego de simulación de vida ha sido un éxito inesperado para Nintendo y vendió más de 3.8 millones de unidades en todo el mundo a las dos semanas de su lanzamiento en abril, superando al simulador de Pokémon Pokopia.

Esto contrasta con las ventas de Super Mario Bros. Wonder, que vendió 4.3 millones de unidades a las dos semanas de su lanzamiento en 2023, convirtiéndose en el título de Super Mario de venta más rápida de la historia.

La versión digital de Tomodachi Life para la consola Switch tiene un costo de mil 229 pesos, según la tienda virtual de Nintendo.

En junio, Tomodachi Life encabezó las listas de ventas por tercer mes consecutivo en Japón, convirtiéndose en el juego más vendido del país durante la primera mitad del año, según la revista de videojuegos Famitsu. En Estados Unidos, el juego ocupó el séptimo lugar en términos de ingresos en dólares hasta junio, según la empresa de análisis de mercado Circana.

Living the Dream es la última entrega de la serie Tomodachi Life, que se lanzó por primera vez en 2009 y dio inicio al concepto de permitir a los jugadores de Nintendo importar los avatares Mii de sus consolas Wii a una isla digital.

Según la compañía, los productores que habían trabajado en el juego original querían crear un mundo abierto más amplio con personajes Mii que los jugadores pudieran personalizar libremente, sin dejar de disfrutar observándolos con tranquilidad.

“En comparación con otros juegos más competitivos o con una trama más elaborada, los juegos de simulación de vida ofrecen una forma de sumergir a los jugadores en un mundo más relajante, pausado y sencillo”, dijo Darang Candra, director de investigación para el sudeste asiático y el este de Asia en la empresa de investigación de juegos Niko Partners.

La capacidad del juego para unir a la gente demuestra la habilidad de Nintendo para transformar estilos de juego sencillos en franquicias de entretenimiento globales, incluso cuando gran parte de la industria se centra en el juego competitivo en línea y en gráficos más realistas.

El éxito de Tomodachi Life también podría aliviar en parte la presión sobre la compañía con sede en Kioto, Japón, cuyas acciones han caído más del 30 por ciento en lo que va del año debido al aumento vertiginoso de los precios de los chips de memoria y a la escasez de nuevos títulos de sus franquicias más populares.

¿Por qué los juegos de simulación como Animal Crossing y Tomodachi Life funcionan tan bien?

El éxito de Tomodachi Life no es casual. Al igual que Animal Crossing surgió en un momento de soledad y ansiedad provocadas por la pandemia, su atractivo como videojuego relajante coincide con el empeoramiento de los conflictos globales, el estrés económico y el aislamiento social. Su popularidad también se suma al reciente auge de otros juegos de simulación de vida como Pokopia, Paralives del desarrollador franco-canadiense Alex Massé e inZOI de Krafton, de Corea del Sur.

Según Maxwell Foxman, profesor asociado de estudios de videojuegos en la Universidad de Oregón, la gente puede jugar a estos juegos para imaginar casas y vidas que vayan más allá de su situación económica actual.

Foxman afirmó que Minecraft le ayudó a cumplir su sueño de tener una casa propia durante la recesión de 2008. Añadió que las actividades cotidianas, como cuidar granjas o hacer tareas domésticas, ayudan a los jugadores a relajarse, mientras que los juegos multijugador se convierten en una fuente de socialización.

“Estos juegos se han convertido en plazas semipúblicas donde la gente se congrega”, dijo Foxman.

Una diferencia fundamental entre Tomodachi Life y otros juegos de simulación de vida es que no requiere una gestión minuciosa de los personajes, lo que reduce aún más el nivel de compromiso de los jugadores que simplemente desean entrar y salir de sus mundos virtuales. Los jugadores de Tomodachi Life simplemente guían a sus avatares hacia interacciones impredecibles, “similar a ver un programa de telerrealidad sin guion”, afirmó James McWhirter, analista sénior del grupo de investigación tecnológica Omdia.

“Mis personajes Mii hacen lo que quieren, y hay ciertas decisiones que toman que no puedo negarles”, dijo Wendy Rocket, residente del estado de Washington, quien aprovecha su caminata matutina de 50 minutos al trabajo para ponerse al día sobre las amistades y los conflictos que han surgido entre los aldeanos. “Ese toque de no poder controlar toda la isla lo hace mucho más interesante para mí”.

Lo que ayuda a los jugadores de Tomodachi Life a construir mundos hiperrealistas con gran potencial viral es una herramienta gratuita creada por fans llamada Living the Grid, que permite a los usuarios crear desde álbumes de música y libros en miniatura hasta avatares de figuras públicas.

Su creador, Clement Gonzalvez, afirmó que los ingresos publicitarios anuales estimados de la herramienta han superado su salario anterior en una empresa de Londres. Recientemente dejó ese trabajo para centrarse más en proyectos de software como freelance, entre ellos Living the Grid.

Es improbable que el interés global por los juegos de simulación de vida desaparezca, ya que cada vez más personas buscan formas de desestresarse y el número de juegos de este tipo sigue creciendo.

Sin embargo, Tomodachi Life probablemente mantendrá su popularidad, ya que puede acceder a una base de 120 millones de usuarios activos estimados de las consolas Nintendo Switch 1 y 2, según Candra de Niko Partners. Estas consolas combinan bien con los juegos casuales, añadió, y pueden “atraer a una comunidad más amplia y muy comprometida de jugadores de juegos relajantes”.