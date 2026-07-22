Caso Dafne Zapata: Sheinbaum aclara que Academia Doenitz, donde murió la menor, no pertenece a Sedena

Academia Militarizada de Marina Doenitz sí tiene registro, pero no depende de la Sedena. (Cuartoscuro/Facebook:alejandraQ)

La Academia Militarizada de Marina Doenitz, donde falleció Dafne Zapata, no pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aclaró que este tipo de instituciones únicamente basan sus métodos de “formación con base militar”, pero no tienen ningún vínculo con alguna corporación castrense.

“No depende de la Secretaría de la Defensa, es decir, son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina, y es el gobierno del Estado el que debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros”, comentó durante la mañanera del 22 de julio.

Academia donde murió Dafne Zapata cuenta con registro ante autoridades educativas

La Academia Militarizada de Marina Doenitz es una institución privada vinculada a la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), que autoriza y vigila su correcta operación.

Ante las autoridades estatales está registrada con la clave: 28PST0049L. Se concentra en ofrecer educación a nivel secundaria, de acuerdo con datos del Sistema Integral de Información Educativa.

La matrícula de la institución es reducida; en los tres grados disponibles, en total contaban con 14 alumnos.

Hasta donde se conoce, Dafne Zapata, de 13 años, asistió a la institución para un curso de verano. La Fiscalía General del Estado de Tamaulipas investiga cómo ocurrió la muerte de la menor, no la operación académica de la institución.

Se presume que se cometió el delito de feminicidio, pero hasta el momento no hay personas detenidas.

Madre de Dafne Zapata da voto de confianza a la Fiscalía de Tamaulipas

Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, dio un voto de confianza a la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas luego de reunirse con altos mandos encargados de las áreas que investigan el presunto feminicidio.

“A mí dame resultados; no es que quiera causar controversia o dolo, o tenga algo personal contra estas personas. Yo no veo a nadie detenido, sé que hay leyes, pero no veo ningún preso. Hay muchos niños que han sufrido abusos horribles”, comentó ante los medios de comunicación tras una reunión de casi tres horas con las autoridades.

Afirmó que una persona familiarizada con la operación de la Academia Militarizada de Marina Doenitz se comprometió a apoyarla para esclarecer los hechos, pero no se reveló el nombre, cargo o participación.

En tanto, no se conoce cuál podría ser la sanción contra la institución ni las medidas para prevenir los supuestos abusos en estos centros que adoptan una supuesta “disciplina militar” sin tener algún vínculo con instituciones castrenses.