¿Quién es Américo Villarreal Santiago, hijo del ‘góber’ de Tamaulipas, acusado de extorsión?

Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas, fue señalado por presunta extorsión a un empresario.

Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, fue señalado por un empresario quien lo denunció por presuntamente intentos de extorsión.

En un video publicado en redes sociales, el empresario Israel Valdez expuso los hechos en los que estaría involucrado Villarreal Santiago.

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Villarreal Santiago estudió en la Universidad de Monterrey en 2003 a 2007, la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública.

Como parte de su experiencia laboral, se indica que fue secretario particular de Cultura en Tamaulipas (2009 a 2011) y estuvo en la dirección de ventas de Kin Enery, de 2009 a 2011. Asimismo, desde enero de 2011 y hasta la fecha es jefe del departamento de promoción y relaciones públicas del Gobierno de Tamaulipas, según su perfil de LinkedIn.

De acuerdo con su página de Facebook oficial, Américo Villarreal Santiago es delegado de Bienestar en Coahuila.

Los señalamientos contra Villarreal Santiago por parte de un empresario ocurren días después de que medios de EU informaran que el Gobierno de Estados Unidos retiró la visa al gobernador de Tamaulipas, América Villareal Anaya, a quien se acusó por delitos relacionados con presunto contrabando de combustible (huachicol).

¿Qué dijo el empresario Israel Valdez, quien acusa al hijo de Américo Villarreal por extorsión?

El empresario Israel Valdez Sánchez denunció que Américo Villarreal Santiago, quien es hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, lo ha extorsionado y apuntó que es acosado por no pagar “moches”.

Valdez publicó un video en redes sociales donde destacó que le fue exigido un pago o “moche” de 110 millones de pesos, el cual se negó a entregar.

En una entrevista con Azucena Uresti este miércoles, el empresario explicó que se inventó un proceso en su contra por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas.

De acuerdo con el testimonio, Israel Valdez indicó que a finales de 2022 se reunió con Felipe Salinas, operador financiero de ‘Ameriquito’, como llamó al hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Santiago. Salinas invitó al empresario a participar en la distribución d de despensas y él accedió. Mientras avanzaba el acuerdo y, al momento de revisar la firma del contrato, Salinas pidió una reunión para coordinar el reparto de dinero.

El contrato era para la distribución de un millón 700 mil despensas, dijo.

“Me invita a su casa a una reunión, y me dice: ‘Se va a repartir el dinero de esta manera: de la utilidad de las despensas, 80 millones de pesos al momento de darte el anticipo se queda para el jefe, para Américo, Ameriquito, y 30 más para los operadores’, o sea a ellos (...) Y me dice que tenía que poner esos 30 millones (en efectivo). Yo me negué, dije que no, por supuesto que no, porque no es lo que se había acordado en la discusión”, apuntó en la entrevista.

Valdez contó que procedió a demandar por la recesión de contrato. El contrato era de 541 millones 41 pesos, para la distribución de las despensas en 43 municipios. Puntualizó que del dinero del contrato, que era por 541 millones de pesos, le harían un anticipo de 162 mil millones, de los cuales tenía que entregar 110 millones de pesos presuntamente para Américo Villarreal Santiago y operadores.

“Por un moche, no quise dar el moche que estaban solicitando”, añadió.

El empresario contó que en mayo de 2025, el licenciado Jorge Beas, quien es representante legal de Tamaulipas, se acercó para llegar a un acuerdo ante la demanda que interpuso Valdez en el Tribunal de Justicia Administrativa en 2023, el cual dio un fallo en su favor en febrero de 2025.

Valdez fue acusado de fraude y falsedad de declaraciones ante una autoridad, por lo que enfrenta una pena de 17 años de cárcel más una multa por 162 millones de pesos por presunto daño al Gobierno de Tamaulipas.

“Yo quiero saber qué daño le he hecho al pueblo de Tamaulipas”, cuestionó.