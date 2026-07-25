Aseguran 81 armas largas y más de 274 mil cartuchos en inmueble de San Luis Río Colorado

El inmueble, las armas, los cargadores y los cartuchos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en San Luis Río Colorado. (Foto:

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron un inmueble que presuntamente era utilizado como centro de acopio de armas y municiones en San Luis Río Colorado, Sonora.

La acción se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y derivó de cuatro meses de trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En un comunicado, las autoridades indicaron que el operativo se llevó a cabo en la colonia Federal, donde personal de las instituciones ejecutó una Orden Técnica de Investigación.

Como resultado de la intervención, las autoridades aseguraron un total de 81 armas largas, además de cargadores y cientos de miles de cartuchos de distintos calibres.

¿Qué armas aseguraron en San Luis Río Colorado?

Entre el armamento asegurado se encuentra una ametralladora Browning calibre .50, dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros y una ametralladora calibre 5.56 milímetros.

También fueron localizados 72 fusiles tipo AK-47, un fusil calibre .223 y cuatro fusiles calibre 5.56 milímetros.

Además, las autoridades aseguraron 128 cargadores de diferentes calibres y 274 mil 800 cartuchos para diversos tipos de armamento.

De acuerdo con el reporte oficial, el material asegurado pertenecía a una célula delictiva del Cártel del Pacífico, específicamente de la facción conocida como “Los Rusos”, con presencia en Sonora.

¿Qué pasará con las armas y municiones aseguradas?

El inmueble, las armas, los cargadores y los cartuchos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en San Luis Río Colorado.

La dependencia continuará con las investigaciones y las acciones periciales correspondientes para determinar las responsabilidades relacionadas con el aseguramiento.

La operación fue realizada como parte de las acciones de seguridad del Gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada.