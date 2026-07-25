Sedena carece de atribuciones sobre planteles educativos ‘militarizados’

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que carece de atribuciones para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular instituciones educativas de carácter “militarizado”.

La aclaración ocurre tras el fallecimiento de una menor registrado el 16 de julio de 2026 durante actividades de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que no tiene relación con dicha academia ni con ningún otro plantel de ese tipo.

Añadió que sus facultades están determinadas por su Reglamento Interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008.

La Sedena también indicó que algunas declaraciones e informaciones difundidas por medios de comunicación fueron erróneas respecto a las atribuciones de la dependencia sobre este tipo de instituciones educativas.