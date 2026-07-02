Lomitos de la Sedena rescatan a ‘Sarita’, perrita que sobrevivió bajo los escombros en Venezuela

Entre los escombros y con vida: así rescataron a 'Sarita', la perrita que emocionó a Venezuela y México. (Imagen ilustrativa / EFE)

Elementos de la Brigada de Emergencias del Ejército Mexicano en Venezuela localizaron a una perrita que quedó atrapada bajo los escombros tras los sismos del pasado miércoles 24 de junio.

El rescate con vida de la lomita, identificada como ‘Sarita’, fue posible gracias al trabajo de un binomio de la Guardia Nacional integrado por Tonantzin Arroyo y la perrita rescatista Kai.

La Secretaría de la Defensa Nacional compartió el video del momento en que el personal de rescate saca a ‘Sarita’ de un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela. Las imágenes corresponden al 1 de julio y fueron difundidas por N+.

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Marina prepara una embarcación para trasladar 71 toneladas de ayuda humanitaria, entre alimentos no perecederos y medicamentos destinados a la población afectada en Venezuela.

Esperanza de vida continúa: rescatan a sobreviviente tras ocho días del terremoto

Un sobreviviente de los terremotos en Venezuela fue rescatado la mañana de este jueves, luego de permanecer ocho días bajo los escombros de un edificio en el estado de La Guaira.

En el exterior del inmueble donde quedó atrapado Hernán Gil, bomberos y periodistas se reunieron para presenciar el rescate. Al salir el vigilante, los presentes aplaudieron y se abrazaron. Posteriormente, paramédicos lo trasladaron en una camilla hacia una ambulancia que lo llevará a una clínica privada de Caracas.

Los rescatistas se reunieron frente al edificio gravemente afectado y posaron con las banderas de Venezuela, Chile y Costa Rica como símbolo de solidaridad y cooperación internacional.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes continúan y expresó que es “posible la cooperación y la amistad entre los pueblos”.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó el miércoles 1 de julio que la cifra de fallecidos por los terremotos ascendió a 2 mil 295, mientras que el número de personas lesionadas llegó a 11 mil 267.

Asimismo, señaló que más de 4 mil rescatistas rescataron a 6 mil 461 personas. “La esperanza se mantiene intacta”, aseguró.

El Gobierno también instaló 25 campamentos transitorios para atender a las personas damnificadas: 13 en La Guaira, ocho en Caracas, dos en Miranda, uno en Carabobo y uno en Yaracuy.

Una evaluación experimental rápida de la agencia espacial estadounidense NASA, basada en imágenes satelitales, estima que el doble terremoto en Venezuela dejó alrededor de 58 mil 870 edificios dañados o destruidos en toda la zona afectada.

Con información de EFE.