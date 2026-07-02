⁠Sorprenden a DT de Congo con anuncio de muerte de su papá en plena conferencia, tras eliminación del Mundial

En plenas actividades del Mundial 2026, Sébastien Desabre, técnico de República Democrática del Congo, recibió la noticia del fallecimiento de su padre. La noticia se hizo público durante una conferencia, cuando el jefe de prensa del equipo intervino e incomodó al entrenador.

Todo ocurrió luego de la eliminación 2-1 de RD del Congo del Mundial 2026 a manos de la selección de Inglaterra, en los dieciseisavos de final disputados en Atlanta.

Desabre casi había terminado de atender a los medios cuando el jefe de prensa del equipo, Jerry Kalemo Ngoy, cerró la sesión con un anuncio: “¿Preguntas? Gracias, antes de irnos anunciamos que el entrenador ha perdido a su padre. Nuestras sinceras condolencias”.

El entrenador giró la mirada hacia su jefe de prensa con expresión de sorpresa, aunque recuperó la compostura y respondió únicamente “merci” (gracias). Desabre abandonó la sala en silencio.

Sébastien Desabre destacó la actuación de RD del Congo en el Mundial. (Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH).

Kalemo Ngoy indicó posteriormente que él ya conocía el fallecimiento del padre del entrenador antes de que comenzara el partido ante Inglaterra.

Desabre, de 49 años, dirige a la selección congoleña desde hace cuatro años y fue quien la llevó a su primera Copa del Mundo desde 1974. Un antecedente similar se registró con el técnico de Francia, Didier Deschamps, quien la semana previa se ausentó brevemente del torneo para asistir al funeral de su madre.

‘Tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo’: Así fue la eliminación de RD del Congo

El delantero Brian Cipenga adelantó a Congo con un gol a los 7 minutos del encuentro. El equipo africano resistió por más de una hora gracias a su defensa y a las atajadas del portero Lionel Mpasi, hasta que un doblete de Harry Kane, en los minutos 75 y 86, consumó la remontada inglesa.

Desabre valoró el planteamiento de su equipo en conferencia: “Utilizamos un tercer sistema y salió bien, el 3-5-2 funcionó bastante bien, sobre todo en fase ofensiva. Creamos ocasiones que hicieron dudar a Inglaterra. Ellos tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar. Hicimos lo que debimos y hemos estado cerca. Esto ya es en sí una victoria”.

El entrenador reconoció la decepción del plantel, aunque destacó el nivel mostrado durante el torneo: “Estamos decepcionados, porque nos marchamos de la Copa Mundial. Hemos anotado 5 y nos han metido 5, e hemos disputado una buena Copa Mundial contra cuatro selecciones (Colombia, Portugal, Uzbekistán e Inglaterra) que están mucho más arriba en la clasificación mundial”.

El presidente y los jugadores de Congo reivindican el "histórico" Mundial de los Leopardos. (Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH).

Balance histórico para la selección de RD del Congo

La selección congoleña llegó a los dieciseisavos de final tras regresar a un Mundial por primera vez en 52 años, superó la fase de grupos por primera vez en su historia y consiguió, ante Uzbekistán, su primer triunfo en la historia de la competencia.

El presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, calificó de “histórico” el recorrido del equipo y destacó “disciplina, coraje e inteligencia” en los jugadores, según un mensaje difundido en la red social X. El líder opositor Martin Fayulu señaló que los Leopardos “perdieron un partido, pero nunca el respeto ni el orgullo de su pueblo”.

Entre los jugadores, el delantero Fiston Mayele afirmó: “Nos decíamos que, si teníamos que morir, debíamos morir como guerreros. Nadie esperaba que llegáramos tan lejos. Estamos orgullosos de nosotros mismos”.

El capitán Chancel Mbemba lamentó las ocasiones desaprovechadas: “Marcamos primero y teníamos que hacer el segundo. Contra este tipo de selecciones, cuando perdonas, lo acabas pagando”. Nathanaël Mbuku agregó: “Fuimos sólidos y no tenemos nada que reprocharnos. Volveremos más fuertes”.

El veterano Cédric Bakambu, del Real Betis, pidió continuidad para el proyecto: “Quiero ver al Congo en la Copa del Mundo cada cuatro años. Tenemos potencial y jugadores para conseguirlo. El Congo es una tierra de fútbol”.

Con información de AP y EFE.