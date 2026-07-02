Portugal y España buscan la gloria: ¿Dónde y a qué hora ver los partidos del Mundial HOY 2 de julio?

La agenda de partidos del 2 de julio tiene tres encuentros de dieciseisavos. (Fotoarte El Financiero/Xinhua)

La actividad de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entra en su penúltima jornada con tres partidos que prometen emociones y definirán nuevos boletos a los octavos de final. Equipos históricos y selecciones que buscan dar la sorpresa saltan a la cancha con un solo objetivo: mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

Entre los protagonistas del día destacan figuras como Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Lamine Yamal, quienes liderarán a sus respectivas selecciones en una ronda de eliminación directa donde cualquier error puede significar el adiós del torneo.

Cristiano Ronaldo lidera a Portugal en búsqueda del pase a octavos de final del Mundial 2026. (Foto: Xinhua) (Xiao Yijiu)

Mundial 2026 HOY EN VIVO: Partidos, horarios y resultados de los dieciseisavos de final

Los partidos de la Copa del Mundo de este 2 de julio tiene seis selecciones que buscan avanzar de ronda y evitar que el sueño mundialista finalice.

España vs Austria: La Roja busca romper su mala racha en las fases de eliminación

La selección de España inicia un nuevo desafío en las rondas de eliminación directa del Mundial, una instancia que se le ha complicado desde que conquistó el título en Sudáfrica 2010. Ahora, el conjunto español intentará dejar atrás esa tendencia cuando enfrente a Austria en el SoFi Stadium, de Inglewood, California.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente llega como favorito gracias a la calidad de una generación encabezada por Lamine Yamal, aunque enfrente tendrá a una selección austriaca que se ganó su lugar en la última jornada de la fase de grupos y ha destacado por su intensidad, presión alta y capacidad para incomodar a rivales con mayor jerarquía.

Lamine Yamal es una de las figuras de la selección de España en el Mundial 2026. (Foto: EFE) (Francisco Guasco/EFE)

Portugal vs Croacia: Cristiano Ronaldo y Luka Modric vuelven a protagonizar un duelo histórico

Dos leyendas del futbol mundial volverán a encontrarse en una cancha. Cristiano Ronaldo y Luka Modric, quienes compartieron vestidor durante varias temporadas en el Real Madrid, lideran a Portugal y Croacia, respectivamente, en uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final.

El encuentro, que se disputa en Toronto, Canadá, ha generado una enorme expectativa debido a la fuerte presencia de comunidades portuguesas y croatas en la ciudad. Además del peso histórico de ambos capitanes, el premio es importante: el vencedor avanzará a los octavos de final.

Suiza vs Argelia: Una oportunidad para seguir haciendo historia en el Mundial

Aunque ninguna de las dos selecciones partía entre las principales candidatas al título, Suiza y Argelia llegan a esta eliminatoria con la ilusión intacta de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

El duelo se lleva a cabo en el BC Place de Vancouver, Canadá, y representa una oportunidad única para que cualquiera de los dos equipos alcance los octavos de final.

Suiza enfrenta a Argelia por un boleto a los octavos de final. (Foto: EFE/EPA/PETER KLAUNZER) (PETER KLAUNZER/EFE)

¿Cuáles son los partidos confirmados para los octavos de final?

Con dos jornadas de dieciseisavos pendientes, los encuentros para la fase de octavos de final está casi completa y algunos de los juegos ya se confirmaron.

Entre ellos está el de México vs. Inglaterra, un duelo que se disputa en el Estadio Ciudad de México, último de los partidos de la Copa del Mundo en territorio azteca.

Los tres anfitriones cumplieron pues tanto el equipo de Canadá como la Selección de Estados Unidos consiguieron uno de los 16 boletos.

Así quedan los octavos de final del Mundial 2026 hasta el momento:

Canadá vs. Marruecos: Sábado 4 de julio a las 10:00 a.m.

Paraguay vs. Francia: Sábado 4 de julio a las 3:00 p.m.

Brasil vs. Noruega: Domingo 5 de julio a las 2:00 p.m.

México vs. Inglaterra: Domingo 5 de julio a las 6:00 p.m.

Estados Unidos vs. Bélgica: Lunes 6 de julio a las 6:00 p.m.

Solo restan tres juegos donde los equipos involucrados están por definirse. Una de ellas se juega el lunes 6 de julio y las dos restantes están programadas para el martes 7 de julio.

Tres de las selecciones que pasan a octavos surgen durante los partidos de la Copa del Mundo de este 2 de julio, los otros tres son de los enfrentamientos del viernes 3, los cuales son: