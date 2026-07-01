México vs. Inglaterra: ¿Cuántas veces se han enfrentado y cómo les ha ido?

La Selección Mexicana busca avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra (Foto: EFE).

¡Por la historia! La Selección Mexicana jugará contra Inglaterra en la cancha del Estadio Ciudad de México a la espera de conseguir el pase, por primera vez, a un sexto partido en la Copa del Mundo. Sin embargo, no es la primera vez que chocan, ni siquiera en un Mundial.

Y aunque Inglaterra pinta como el equipo favorito en los octavos de final del Mundial 2026 por sus muy reconocidos jugadores y rica historia, ¿sabías que México nunca ha perdido en casa ante el país que inventó el futbol moderno? Quizás hay elementos para pensar que “la primera ya duerme en Bellas Artes”.

Julián Quiñones es la figura de México con 3 goles en 4 partidos. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Historial de partidos de México vs. Inglaterra

De acuerdo con los datos de la FIFA, México se han enfrentado en nueve ocasiones ante el equipo ‘de los tres leones’, una de ellas en la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, cuando la Selección cayó (2-0) en la mítica cancha de Wembley.

Bobby Charlton anotó el primer gol inglés en el minuto 38 y, al 75′, Roger Hunt puso el marcador definitivo tras vencer la cabaña del guardameta Ignacio Calderón. Esa edición fue la única en la que Inglaterra se ha coronado como campeona de la Copa Mundial de la FIFA.

Sin embargo, hay un dato con el que pueden ilusionarse los aficionados, y es que México nunca perdió un partido ante Inglaterra jugando como local.

En 9 enfrentamientos, Inglaterra ganó 6 —incluyendo el del Mundial de 1966—, hubo un empate y dos glorias para la Selección Mexicana.

Inglaterra llega con Harry Kane como su gran figura y goleador. [Fotografía. Xinhua] (Chen Yichen)

La primera vez que se enfrentaron fue el 24 de mayo de 1959, cuando Salvador Reyes y Raúl Cárdenas hicieron los goles de México para ganarle (2-1) a Inglaterra en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. El descuento británico fue obra de Derek Kevan.

El 01 de junio de 1969, jugaron un amistoso en la cancha del Estadio Azteca, donde empataron a un gol en 90 minutos. La última gloria mexicana fue el 9 de junio de 1985, también en el ‘Coloso de Santa Úrsula’, cuando un solitario gol de Luis Flores le dio la victoria a los locales.

La última vez que los equipos chocaron fue el 24 de mayo de 2010, poco antes del Mundial de Sudáfrica. Aquella noche, en la cancha de Wembley, Inglaterra goleó (3-1) a la Selección Mexicana de Javier Aguirre con tantos de Glen Johnson, Peter Crouch y Ledley King; el ‘Guille’ Franco descontó.

En 4 partidos del Mundial 2026, México lleva paso perfecto y no ha recibido gol. [Fotografía. Xinhua]

El marcador más abultado entre ambos se dio con la goleada (8-0) de Inglaterra sobre México en Wembley el 10 de mayo de 1961 con goles de Gerry Hitchens (2), Sir Bobby Charlton (3), Sir Bobby Robson, Bryan Douglas (2) y Ron Flowers.

Este es el historial completo de México vs. Inglaterra: