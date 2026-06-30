‘Me falta un whisky’: Javier Aguirre se ‘embriaga’ con el triunfo de México

México venció a Ecuador con autoridad y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial, una actuación que dejó satisfecho al director técnico Javier Aguirre.

Después de mostrarse autocrítico en los partidos de la fase de grupos pese a las victorias, el estratega mexicano reconoció que ahora sí vio reflejada en la cancha la propuesta futbolística que ha trabajado con sus jugadores desde el inicio de la concentración mundialista.

Aunque celebró el resultado del juego en el Estadio Ciudad de México, el ‘Vasco’ también dejó espacio para el humor al asegurar que solo le hacía falta un whisky para completar el festejo tras conseguir el boleto a la siguiente ronda.

Javier Aguirre habló en conferenciasobre la victoria de México vs. Ecuador (Foto: Cuartoscuro).

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre la Selección Mexicana tras vencer a Ecuador?

Javier Aguirre destacó el trabajo táctico de sus dirigidos, especialmente la forma en que lograron neutralizar a una selección ecuatoriana que había sorprendido durante el torneo con su intensidad y solidez defensiva.

México tomó el control del partido desde los primeros minutos, dominó la posesión del balón y prácticamente no permitió que Ecuador desarrollara su estilo de juego, algo que el entrenador consideró una de las claves de la clasificación.

“Los nulificamos, son un buen equipo, le ganaron a Alemania y en su eliminatoria solo concedió cinco goles, ojo con ellos, destacan y tienen un gran técnico, un saludo a Sebastián (Beccacece)”, declaró Aguirre para TUDN al finalizar el encuentro.

Más tarde, durante una conferencia realizada desde el Estadio Ciudad de México, el seleccionador aseguró que el ambiente dentro del grupo atraviesa uno de sus mejores momentos y que todos los futbolistas se mantienen comprometidos con el objetivo de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

“Estamos muy bien animados, concentrados. Es una familia: los que juegan, los que inician, todos (...) No es fácil. Ecuador no te permite jugar cómodamente. Trabajamos bien la primera parte, hicimos los goles y fuimos inteligentes en el segundo tiempo, ellos tenían que ir al frente”.

El técnico también consideró que el equipo mostró una mayor madurez para administrar la ventaja en la segunda mitad, aspecto que fue un tema pendiente en partidos anteriores.

La Selección Mexicana venció 2-0 a la Selección de Ecuador. Julián Quiñónes abrió el marcador. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

Javier Aguirre también lanzó un regaño pese al triunfo

Fiel a su estilo, el ‘Vasco’ dejó claro que la victoria no significa que el equipo haya jugado un partido perfecto.

El entrenador señaló que su equipo desperdició varias oportunidades para ampliar la ventaja durante los contragolpes, una situación que deberá corregir antes de que México enfrente a octavos de final, donde cualquier error puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar eliminado.

¿Cuándo es el próximo partido de México en el Mundial 2026?

Con la victoria de México vs. Ecuador, el ‘Tri’ avanzó a los octavos de final, donde enfrenta al ganador de la serie entre la selección de Inglaterra y República Democrática del Congo.

El encuentro está programado para disputarse el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, inmueble que albergará el último partido en territorio nacional durante esta Copa del Mundo.

El equipo de Javier Aguirre buscará romper una de las barreras históricas del futbol mexicano y clasificar a los cuartos de final.