¡Vamos, México! ¿Quiénes son los posibles rivales de la Selección Mexicana en los octavos?

El próximo rival de México en el Mundial 2026 se conoce el 1 de julio. (Foto: Cuartoscuro, xinhua-news)

México derrotó a Ecuador y firmó su boleto a los octavos de final del Mundial 2026 luego de imponerse en el Estadio Ciudad de México y mantener vivo el sueño de disputar los cuartos de final.

El equipo dirigido por Javier Aguirre resolvió una eliminatoria en la que mostró personalidad desde el inicio y ahora espera conocer al rival con el que buscará seguir haciendo historia en el torneo.

Con el nuevo formato del Mundial, el triunfo sobre Ecuador permitió al ‘Tri’ colocarse entre los 16 mejores equipos de la competencia.

Julián Quiñónes marcó el primer gol de México ante Ecuador. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Quiénes son los posibles rivales de México en los octavos de final?

Tras dejar en el camino a Ecuador, México quedó ubicado en la llave del ganador del enfrentamiento entre la selección de Inglaterra y República Democrática del Congo, duelo correspondiente al partido 80 de la Copa del Mundo 2026.

En el papel, Inglaterra parte como favorita gracias a una plantilla repleta de figuras internacionales. Los Three Lions cuentan con jugadores de primer nivel como Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, y Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid, quienes son los principales referentes de un equipo que aspira a pelear por el título.

No obstante, el conjunto inglés ha dejado algunas dudas durante el torneo. En la fase de grupos empató sin goles con Ghana, goleó 4-2 a Croacia y posteriormente sufrió para derrotar a Panamá en los dieciseisavos de final, resultado que generó cuestionamientos sobre su funcionamiento colectivo.

La otra posibilidad es República Democrática del Congo, una de las revelaciones del Mundial. El representativo africano consiguió su clasificación a través del repechaje al vencer a Jamaica y, una vez en la Copa del Mundo, sorprendió con actuaciones muy competitivas.

Durante la fase de grupos empató con Portugal, cayó por la mínima ante la selección de Colombia y cerró con una victoria por 3-1 sobre Uzbekistán, resultados que le permitieron mantenerse con vida y confirmar que puede competir frente a selecciones de mayor tradición.

¿Cuándo se conoce al próximo rival de México?

El rival del México en los octavos de final se define con el resultado del partido entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

El encuentro está programado para disputarse el miércoles 1 de julio de 2026 en el Estadio Atlanta, en Estados Unidos, con inicio a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

En caso de que el partido se resuelva durante los 90 minutos reglamentarios, el equipo de Javier Aguirre conocerá a su siguiente adversario alrededor del mediodía. Si el marcador termina empatado, la eliminatoria se extenderá al tiempo extra o incluso a una tanda de penales antes de definir al ganador.

Harry Kane e Inglaterra pueden ser los próximos rivales de México en el Mundial. (Foto: EFE)

¿Cuándo es el próximo partido de México en el Mundial 2026?

Después de superar los dieciseisavos de final, la Selección Mexicana volverá a la actividad el domingo 5 de julio, cuando dispute los octavos de final del Mundial 2026.

El compromiso se jugará nuevamente en el Estadio Ciudad de México y representará el último encuentro del Mundial en territorio mexicano. En caso de avanzar, los siguientes partidos se disputarían en sedes de Estados Unidos.

¿A qué hora es el siguiente partido de México en el Mundial?

El partido correspondiente a los octavos de final está programado para comenzar a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Se espera un lleno en el Estadio Ciudad de México para apoyar al equipo de Javier Aguirre, que llega fortalecido tras una actuación convincente frente a Ecuador y con la ilusión de seguir avanzando en el torneo.

El horario también permitirá que millones de aficionados sigan el encuentro tanto desde las tribunas como a través de las distintas plataformas de transmisión, en uno de los compromisos más importantes para la Selección Mexicana en los últimos años.

Bellingham, estrella del Real Madrid y de Inglaterra, podría ir al Estadio CDMX en caso de vencer al Congo. (Foto: EFE) (FRIEDEMANN VOGEL/EFE)

México vence a Ecuador en un partido que dominó de principio a fin

La Selección Mexicana impuso condiciones desde los primeros minutos y encontró recompensa gracias a una propuesta ofensiva que le permitió controlar la posesión del balón y generar las oportunidades más peligrosas del encuentro.

El marcador se abrió al minuto 22, cuando Julián Quiñones recuperó el balón cerca del medio campo, condujo varios metros y definió con un potente disparo para vencer al guardameta ecuatoriano.

Con la ventaja, el ‘Tri’ mantuvo la presión alta y evitó que Ecuador encontrara espacios para reaccionar. La insistencia rindió frutos nuevamente al minuto 31, cuando Raúl Jiménez recibió un pase en la frontal del área y colocó el balón en el ángulo con un disparo imposible para el portero.