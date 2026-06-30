‘El último gol’: asesinan a esposo de precandidata a la alcaldía de Yautepec en el festejo a la Selección

Decenas de familias presenciaban el partido México vs. Ecuador en una cancha de usos múltiples, en Yautepec, cuando sujetos armados abrieron fuego contra los asistentes.

Un ataque armado registrado la noche de este martes 30 de junio en la cancha de usos múltiples del barrio de Rancho Nuevo, Yautepec, Morelos, durante el partido México vs. Ecuador, dejó como saldo dos muertos y cinco personas heridas.

El ataque habría estado dirigido contra Sandra Fernández Gómez, aspirante a la presidencia municipal de Yautepec para la elección de 2027, quien organizó la conviviencia con vecinos para disfrutar del partido de la Selección Mexicana.

De acuerdo con los reportes, una de las víctimas mortales fue identificada como Miguel Tijera, esposo de Fernández Gómez, quien se desempeñaba como asistente del diputado federal por Morelos, Agustín Alonso.

Fernández se encuentra gravemente herida. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para reguardar la zona y auxiliar a los lesionados.

“Hasta cuándo vamos a estar así, hasta cuándo va a estar esta maldita delincuencia, ¿por qué los niños, por qué? ¿Por qué mientras disfrutaban sanamente de un partido de la Selección Mexicana, por qué tiene que pasar esto? ¿Hasta cuándo?”, cuestionó una de las asistentes en un video que circuló en redes sociales.

¿Qué se sabe del asesinato del esposo de la precandidata de Yautepec?

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban junto a decenas de ciudadanos viendo la transmisión en vivo del partido de la Selección Mexicana en el Mundial, cuando el grupo de civiles armados irrumpió en el sitio abriendo fuego de manera indiscriminada contra la pareja.

Tras las detonaciones, los civiles, incluidos niños, buscaron resguardo para protegerse de las balas.

Entre los cinco lesionados reportados de manera preliminar por los cuerpos de rescate se encuentra un menor de edad.

Autoridades locales desplegaron un operativo en la zona para hallar a los responsables y los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para su atención.

Gobernadora de Morelos condena ataque en Yautepec

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, condenó el ataque a través de sus redes sociales.

“Lamento profundamente lo ocurrido esta noche en Yautepec. Expreso mi solidaridad con las familias”, expresó en su cuenta de X.

“He instruido a las instituciones que integran la Mesa Seguridad a realizar las acciones necesarias para esclarecer lo sucedido y que los responsables respondan ante la justicia”, añadió Saravia.

Violencia política persiste en el país

De acuerdo con la organización civil Data Cívica, el 2024 fue el año en el que registramos más víctimas de violencia político-criminal, con 659 ataques.

“La mayoría de las víctimas ocupaban o competían por puestos a nivel municipal. 78.5 por ciento de las personas e instalaciones atacadas fueron de este nivel”, explica la ONG en el proyecto Votar entre balas.

Según el registro, Morelos es la sexta entidad federativa con más ataques que pueden catalogarse como violencia política.