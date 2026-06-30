‘Yo no callo bocas’: Julián Quiñones destaca el trabajo de todos, aunque no jueguen en Europa

Julián Quiñones marcó un gol y dio una asistencia para el triunfo de México sobre Ecuador.

Dénsela al que sabe. Julián Quiñones está demostrando que es uno de los mejores jugadores de la Selección Nacional durante el Mundial y fue el jugador clave para eliminar a Ecuador en los 16avos de Final.

Con un golazo que abrió el marcador y la asistencia para el segundo tanto de Raúl Jiménez, el delantero mexicano marcó la diferencia para que ‘El Tricolor’ avance a los octavos de Final, en los que enfrentará al ganador entre Inglaterra y Congo.

Con tres goles en el Mundial, Quiñones es ya el mejor futbolista mexicano naturalizado en la historia de la selección. Algunos sectores de la afición han sido severos críticos de utilizar a jugadores nacidos en otro país.

“Yo no callo bocas, si cuando me criticaban no decía nada, menos ahora (sobre las críticas de los naturalizados mexicanos). Vamos a seguir trabajando, tenemos cosas que trabajar. Paso a paso, poco a poco”, dijo Quiñones en la zona mixta del Azteca.

¿Qué dijo Quiñones sobre el nivel del equipo?

Respecto al nivel mostrado la noche de este martes, el delantero mexicano destacó que todos los jugadores trabajan arduamente para obtener los resultados esperado, sin importar que no todos participan en equipos europeos.

“El trabajo la unión, sabíamos lo que no estábamos jugando, no queríamos decepcionar a nuestra familia, ni a la afición. Aunque algunos no trabajemos en Europa, eso no quiere decir que no estamos al tope. Siempre trabajamos para estar en la selección”, expresó.

Luchar, hasta conseguir los sueños

Quiñones, jugador del Al-Qadisiyah de la liga de Arabia Saudita, donde fue campeón de goleo, destacó que siempre ha luchado hasta conseguir lo que quiere y en estos momentos se encuentra aprovechando la oportunidad al máximo.

Asimismo, el futbolista nacido en Colombia, que ha demostrado con creces su amor al ‘Tricolor’, le dejó un mensaje a su ‘yo’ de niño.

“¿Qué le diría?, que está orgullo de nunca rendirse, de nunca bajar los brazos a pesar de las circunstancias. Buscando la gloria, la historia, nunca abandonó sus metas", refirió.

Erik Lira reconoce a Ecuador

El mediocampista Erik Lira reconoció la calidad de Ecuador, equipo que calificó como tercer lugar de su grupo, pero que destaca por tener jugadores en ligas importantes.

“No por pasar en tercero iba a ser fácil. Mis respetos para ecuador son unos jugadorazos”, dijo.

El futbolista de Cruz Azul manifestó estar contento por la experiencia que está viviendo y que se llevará por el resto de su vida.

“La selección duerme contenta porque el apoyo que sentimos no solo en el estadio sino en las calles es increíble y queremos demostrar en la cancha que no solo somos 26, somos millones. Hoy a descansar, pero mañana a pensar en el Mundial”, expresó.